味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，目前已知18死、7失聯、107受傷，災後除全台各地援手湧入，不少年輕人也回到自己的家鄉協助重建。味全龍投手吳俊杰來自光復鄉太巴塱部落，淹水時看到姑姑在家族群組中發求救影片，急忙跟球隊請假，趕回家鄉幫忙。

▲支援湧入光復鄉，投手吳俊杰感動落淚。（圖／地方中心翻攝）

吳俊杰回到家鄉，看到很多民眾在現場幫忙，相當感動，表示「光復鄉加油！很多人都為你們，付出很多了…」講到這裡他激動落淚，低頭用雙手摀住眼睛，哽咽說「我也回來幫忙」。