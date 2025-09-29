藍擬提「光復災後重建條例」　白黨團：會討論有無需制定特別預算

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙雨勢讓馬太鞍溪上游的堰塞湖溢流，滾滾泥流不僅沖斷馬太鞍橋，更覆蓋光復鄉市區多處，目前已知18人罹難，國民黨立法院黨團昨決議提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。對此，民眾黨立法院黨團今（29日）說，現在花蓮救災是在跟時間賽跑，民眾黨認為現在可以先用丹娜絲颱風復原重建特別預算先來做，但這次災情非常嚴重，所以也會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。

國民黨團昨上述決議後，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷29日被問，民眾黨團針對此次災損，是否將提出樺加沙颱風災後重建相關特別條例？張啓楷表示，丹娜絲颱風的復原跟重建特別預算是採取從寬、從優，所以行政院當初送來的特別預算是560億元，到立法院後決議經費增加40億元，且明確要求把花蓮堰塞湖部分納入處理，而現在花蓮救災是在跟時間賽跑，所以民眾黨認為現在可以先用丹娜絲復原重建特別預算先來做。

張啓楷也說，可是發現這次災情非常嚴重，包括受災民眾家裡整修，甚至需要的話，可能要重建，且整個道路公共建設損害非常嚴重，甚至可能需要組合屋，另還有堰塞湖處理要很多經費，所以會進一步討論有無需要制定特別條例跟特別預算。