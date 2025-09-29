他肛門塞入「一大罐香氛蠟燭」拔不出！　急診醫也傻眼

▲歐亞蘇分享不尋常的急診經歷。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國發生離奇案件，一名男子緊急前往急診室求助，竟是因為「一大罐」香氛蠟燭卡在肛門內，無法自行取出，讓醫療團隊難掩震驚。

芝加哥急診室醫師歐亞蘇（Kenji Oyasu）經常在TikTok分享看診經歷，他回答網友提問「你從別人臀部取出的最奇怪東西是什麼」，在鏡頭前揭露這起不尋常的病例。

歐亞蘇回憶，患者坦言與女友「昨晚玩得有點瘋」，將物品塞入體內卻無法取出。更讓人意外的是，該異物並非小巧精緻的香氛蠟燭，而是用來擺在桌上的一大罐香氛蠟燭。

歐亞蘇解釋，體積較大的異物不能直接取出，「因為吸力會產生真空，把它吸回去」，而必須像動手術一樣，插管並透過麻醉劑與藥物「讓他們身體的每一塊肌肉都放鬆下來」，才能順利移除。

有趣的是，醫護人員還打賭蠟燭的香味，「我猜對了，南瓜香料味，畢竟當時是十月。」

《美國急診醫學期刊》（The American Journal of Emergency Medicine）2023年數據顯示，美國每年有將近4000人因為直腸異物住院治療，患者平均年齡43歲，近78%都是男性，超過半數異物是情趣用品。

另一起極端案例發生在2022年，法國一名老翁因一戰砲彈卡在直腸內就醫，甚至導致醫院部分區域緊急疏散。