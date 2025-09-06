浮州站月台遮雨棚掉落　台鐵板橋=樹林單線雙向行車

▲台鐵浮洲車站月台遮雨棚掉落影響單線行車，圖非該起事件。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

台鐵浮州車站今(6日)下午13時許傳出異物入侵事件，經查為車站南邊月台遮雨棚掉落，台鐵緊急派員處理，目前板橋到樹林間採單線雙向行車。

台鐵浮州站今下午1時許發生南邊靠東正線月台遮雨棚掉落事件，1181次列車司機員發現後緊急通報，台鐵隨即針對板橋=樹林間以西正線單線運轉，列車將有延誤。

台鐵也已經通知板橋站派員及廠商到場處理，並確認遮雨棚影響情況。