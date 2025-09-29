　
政治

台灣攜手國際NGO支持烏克蘭弱勢兒童！　林佳龍見證簽署MOU

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍正率團赴波蘭，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」發表專題演說，林佳龍28日抵達波蘭首都華沙後，首場行程是出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。

林佳龍表示，我國駐波蘭代表處與基輔市兒童及家庭福利局簽署合作瞭解備忘錄（MOU），共同推動「重構童年：基輔地區弱勢兒童綜合支持計畫」。烏克蘭國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、尤契申議員（Yaroslav Yurchyshyn）及盧布山斯基議員（Andrii Lopushanskyi）亦到場共同見證。

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍提到，自2022年俄羅斯非法侵略以來，戰火摧殘使許多烏克蘭兒童失去依靠，本該無憂無慮的童年卻被迫在空襲警報與流離失所中度過，這樣的故事每每聽見都令人深感心痛。總統賴清德上任後，已將烏克蘭孩童的照顧納入人道關懷重點，在外交部積極努力下，促成基輔市兒童及家庭福利局、義大利非政府組織WeWorld與台灣兒童暨家庭扶助基金會攜手合作。

林佳龍進一步指出，28日在簽署現場，基輔市兒童及家庭福利局副局長芭蒂勒菲（Tetiana Badylevych）特別致贈由烏克蘭孩童親手製作、印有愛心圖樣的手工蠟燭，藉此感謝台灣政府的幫忙，小小的燭光象徵孩子們的感謝與盼望，這份真摯心意令人動容。

林佳龍強調，台灣將持續與波蘭、捷克、愛沙尼亞、立陶宛等歐洲夥伴，以及歐洲復興開發銀行（EBRD）合作，推動學校、教堂與醫院重建，並在5G通訊、智慧醫療與人才培訓等領域推展多元人道援助計畫，協助無辜受戰火波及的烏克蘭人民早日重拾正常生活。

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

外交部指出，這項計畫將由基輔市兒童局所指定的義大利非政府組織WeWorld及財團法人兒童暨家庭扶助基金會共同執行，希望透過提供心理健康、社會支持與教育支持等方式，協助在俄烏戰爭中受到影響的弱勢兒童重建生活，並恢復正常的學習環境。

外交部表示，根據聯合國兒童基金會資料，每五位烏克蘭兒童中即有一位經歷親屬死亡，且有高機率出現焦慮、恐慌及情緒不穩等心理症狀，加上烏國前線地區超過一半學校遭摧毀，使許多孩童長期處於學習中斷的狀態，因此啟動這項計畫具有高度的急迫與必要性。

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍出席見證由我國駐波蘭代表處與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄記者會。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

09/28

俄飛彈殘骸命中波蘭使館　天花板被擊穿

俄飛彈殘骸命中波蘭使館　天花板被擊穿

俄羅斯28日對烏克蘭首都基輔發動大規模夜間空襲，長達12個小時的戰火波及到北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭駐基輔大使館。波蘭外交部發言人透露，飛彈殘骸落在大使館領事部門建築的屋頂上，擊穿天花板，殘骸掉入廚房，並未造成人員傷亡。

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部由衷感謝

樺加沙重創東台灣！教宗為災民祈禱　外交部由衷感謝

林佳龍再度赴歐！　外交部：應邀出席「華沙安全論壇」發表演說

林佳龍再度赴歐！　外交部：應邀出席「華沙安全論壇」發表演說

林佳龍會晤美國印太安全研究所　「台灣保衛國家主權決心堅定」

林佳龍會晤美國印太安全研究所　「台灣保衛國家主權決心堅定」

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

