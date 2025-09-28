林佳龍再度赴歐！　外交部：應邀出席「華沙安全論壇」發表演說

▲外交部長林佳龍。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍剛結束歐洲行與美國紐約行，27日再度率團赴波蘭，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」，並將以「重塑全球民主供應鏈」為題發表演說。外交部今（28日）表示，林佳龍並將藉此訪問與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動「總合外交」政策。

外交部今（28日）透過新聞稿表示，外交部長林佳龍27日率團赴波蘭訪問，應邀出席第12屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）並將就「再造全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）發表演說。

外交部指出，林佳龍並將藉此訪問與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動「總合外交」政策。

「我已經在前往波蘭的航程中！」林佳龍也在臉書發文表示，昨晚，他從桃園機場啟程，應邀參加第12屆「華沙安全論壇」，並將在論壇上發表專題演說。同時，他也期待透過這次機會與歐洲友人深入交流，運用智庫外交的力量，為台灣拓展更多國際空間。

林佳龍指出，自2014年創辦以來，華沙安全論壇已成為中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平台。特別是近年來，隨著俄羅斯威權勢力的擴張，歐洲安全局勢面臨嚴峻挑戰，中東歐更是首當其衝，使得論壇的重要性與日俱增。

「這是一次難得的機會，我將帶著國人的期盼，讓歐洲看見台灣的重要性，以及我們在守護民主自由、維護印太和平與促進全球繁榮上的具體貢獻」，林佳龍提到，他將以「重塑全球民主供應鏈」為題發表演說，期許未來可以推動更加緊密的台歐合作，透過台灣產業卓越的科技力、製造力與靈活性，在美中競逐的大格局下，協助歐洲實現再工業化的目標，以維護現行以規則為基礎的國際秩序。

華沙安全論壇網站於29日至30日在波蘭舉行，據官網議程，林佳龍將在29日下午發表專題演說。