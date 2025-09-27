林佳龍會晤美國印太安全研究所　「台灣保衛國家主權決心堅定」

▲林佳龍宴請美智庫「印太安全研究所」訪團。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席薛瑞福（Randy Schriver）率團訪台，外交部長林佳龍25日陪同訪團晉見總統賴清德，並於26日在外交部設宴款待訪團。林佳龍表示，雙方針對印太地區安全與兩岸情勢熱烈交換意見，他也說，儘管台灣常遭受中國打壓，但將持續透過「總合外交」政策深化與邦交國及盟友們的合作。

林佳龍指出，「印太安全研究所」前身為「2049計畫研究所」，長期關注中國對兩岸和平穩定及印太地區所帶來的威脅。薛瑞福強調，每一次率團來台，團員親眼見證台灣在民主、經濟與科技上的驚人成就後，往往由衷折服，並在各自領域發揮影響力。

林佳龍說，他在會中向薛瑞福分享，中國已發展為極具侵略性的極權國家，並運用數位科技力量演變為「全控型國家」，不僅壓制本國社會，同時也進行跨境鎮壓。林指出，中國善於操弄混合戰，透過假訊息、灰色地帶侵略、法律戰及經濟脅迫等方式，威脅包括台灣在內的民主國家，如今更在人工智慧協助下，使全球自由與民主面臨前所未有的艱鉅挑戰。

林佳龍強調，誠如賴總統所言，「民主不會在壓力下屈服！」台灣保衛國家主權、守護民主自由的決心堅定不移，正積極提升自我防衛能力，同時強化全社會防衛韌性。外交部並持續透過「總合外交」政策，深化與邦交國及盟友們的合作，儘管經常遭中國打壓，仍獲得許多理念相近夥伴國家的支持，持續在國際上為台灣發聲。​

林佳龍最後感謝薛瑞福多年來對台灣的堅定支持，透過籌組訪團讓更多國際友人親身認識台灣、深入了解台灣的政情，並分享許多寶貴的經驗與知識。林佳龍表示，未來期待繼續攜手努力，實現「自由開放的印度太平洋」願景。