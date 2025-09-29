　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

▲▼剩下一個拖鞋的男人。（圖／kkris.92提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿公自嘲，他是剩下一個拖鞋的男人。（圖／kkris.92提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

「人在求生時，真的是力量很大！」一名花蓮阿公回憶洪災驚魂，聽見巨響後直覺大水來襲，他奮力狂奔，僅靠腳上「黑色拖鞋」成功逃命。事後阿公幽默自嘲「我是剩下一個拖鞋的男人」，讓網友又笑又敬佩。暖心的是，已有網友送上全新拖鞋，阿公開心露笑，勵志故事再次暖爆眾人。

這位阿公回憶洪災來襲當下，他聽見「蹦的一聲⋯⋯緊接著轟隆轟隆轟隆」的巨響，直覺告訴他大水來了。他立刻打開窗戶查看，只見距離200公尺外，波濤洶湧的洪水正迅速湧入。機警的他來不及多想，拔腿就往外逃，「才跑了10秒，回頭一看已經完蛋了，整座農場瞬間變成一片汪洋！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位阿公繼續說道，他只能一直跑一直跑，結果保安室旁邊的廣場也淹滅了，接著又急衝到田埂區，「我靠著這雙黑色拖鞋逃命，讓我這一生的生命，可以保留下去。」

事後，阿公幽默自嘲，只有這雙「黑色拖鞋」是自己的，身上99.9%都是別人捐贈的，「我就是剩下一個拖鞋的男人，我財產也沒了」，頻頻慶幸有這雙拖鞋神助攻，他才可以10幾秒跑這麼快，「人在求生時，真的是力量很大！」

▲▼剩下一個拖鞋的男人。（圖／kkris.92提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿公財產被淹沒，但他仍感謝拖鞋救他一命。

感人故事曝光後，救了阿公一命的「黑色拖鞋」也成了網友討論焦點，「請問黑色拖鞋哪裡買呢？我們全家都要來上一雙」、「阿公的體格比很多年輕人更強壯，非常敬佩」、「一切都謝謝黑色拖鞋」、「阿公忘記說平常有鍛鍊，身體強健腳有力，所以，黑色拖鞋才給力」、「都這樣了還在感謝拖鞋，這就是『真·台灣人』」、「黑色拖鞋會紅」、「阿公很厲害，靠黑色拖鞋，跑贏洪水的男人」。

暖心的是，一名網友繼續回報，「大家別擔心，新的黑色拖鞋送到了，讓生命繼續保留下去！」阿公拿到新的拖鞋時，臉上也露出心滿意足的神情，讓一票網友再度暖上心頭，「我的天啊，居然有後續，阿公超帥又超幽默」、「阿公笑得很開心很可愛」、「這拖鞋要裱框起來當傳家之寶，阿公的英勇事蹟會在部落傳唱50年」、「可以臭屁一輩子了」、「有沒有阿公IG」。

事實上，阿公孫女也有在Threads解釋，阿公身材雄壯是因為每天早睡早起，生活習慣非常自律，他早上會騎單車運動鍛鍊，加上工作時常需要搬運重物所致。

※本文獲得網友「kkris.92」授權提供。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

慈濟衝花蓮救災「全日駐診、煮熱食」！網讚：世界第一

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

更多熱門

相關新聞

懇請中央政府直接「接管光復災區」

懇請中央政府直接「接管光復災區」

週末看到「鏟子超人」們前往光復災區協助救災，據說已有三萬多人，深為感動。但看到花蓮縣政府種種作為，卻氣到想砍人。

大支救災「好幾次快虛脫」！

大支救災「好幾次快虛脫」！

215人+12無人機進入佛祖街　搜尋砂石場和1民宅

215人+12無人機進入佛祖街　搜尋砂石場和1民宅

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

關鍵字：

花蓮阿公黑色拖鞋逃命洪災洪水馬太鞍溪堰塞湖溢流

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面