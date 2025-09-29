逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

▲阿公自嘲，他是剩下一個拖鞋的男人。（圖／kkris.92提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

「人在求生時，真的是力量很大！」一名花蓮阿公回憶洪災驚魂，聽見巨響後直覺大水來襲，他奮力狂奔，僅靠腳上「黑色拖鞋」成功逃命。事後阿公幽默自嘲「我是剩下一個拖鞋的男人」，讓網友又笑又敬佩。暖心的是，已有網友送上全新拖鞋，阿公開心露笑，勵志故事再次暖爆眾人。

這位阿公回憶洪災來襲當下，他聽見「蹦的一聲⋯⋯緊接著轟隆轟隆轟隆」的巨響，直覺告訴他大水來了。他立刻打開窗戶查看，只見距離200公尺外，波濤洶湧的洪水正迅速湧入。機警的他來不及多想，拔腿就往外逃，「才跑了10秒，回頭一看已經完蛋了，整座農場瞬間變成一片汪洋！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位阿公繼續說道，他只能一直跑一直跑，結果保安室旁邊的廣場也淹滅了，接著又急衝到田埂區，「我靠著這雙黑色拖鞋逃命，讓我這一生的生命，可以保留下去。」

事後，阿公幽默自嘲，只有這雙「黑色拖鞋」是自己的，身上99.9%都是別人捐贈的，「我就是剩下一個拖鞋的男人，我財產也沒了」，頻頻慶幸有這雙拖鞋神助攻，他才可以10幾秒跑這麼快，「人在求生時，真的是力量很大！」

▲阿公財產被淹沒，但他仍感謝拖鞋救他一命。



感人故事曝光後，救了阿公一命的「黑色拖鞋」也成了網友討論焦點，「請問黑色拖鞋哪裡買呢？我們全家都要來上一雙」、「阿公的體格比很多年輕人更強壯，非常敬佩」、「一切都謝謝黑色拖鞋」、「阿公忘記說平常有鍛鍊，身體強健腳有力，所以，黑色拖鞋才給力」、「都這樣了還在感謝拖鞋，這就是『真·台灣人』」、「黑色拖鞋會紅」、「阿公很厲害，靠黑色拖鞋，跑贏洪水的男人」。

暖心的是，一名網友繼續回報，「大家別擔心，新的黑色拖鞋送到了，讓生命繼續保留下去！」阿公拿到新的拖鞋時，臉上也露出心滿意足的神情，讓一票網友再度暖上心頭，「我的天啊，居然有後續，阿公超帥又超幽默」、「阿公笑得很開心很可愛」、「這拖鞋要裱框起來當傳家之寶，阿公的英勇事蹟會在部落傳唱50年」、「可以臭屁一輩子了」、「有沒有阿公IG」。

事實上，阿公孫女也有在Threads解釋，阿公身材雄壯是因為每天早睡早起，生活習慣非常自律，他早上會騎單車運動鍛鍊，加上工作時常需要搬運重物所致。

※本文獲得網友「kkris.92」授權提供。