政治

拚中秋前恢復災民正常生活　陸軍投入2500人、472件裝備機具救災

▲陸軍司令部29日表示，國軍分秒必爭，持續投入災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部29日表示，國軍分秒必爭，持續投入災區復原。（圖／陸軍司令部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所，並派官兵協助救災。陸軍司令部今（29日）晚間表示，為協助花蓮災區復原重建，第二、三、四、五作戰區持續投入救災，計投入約2500員兵力、13項472件各型裝備機具執行災後復原任務，期在軍民齊心協力下，全力達成「中秋節前恢復災區民眾正常生活」的目標。

陸軍司令部說，救災前進指揮所目前依任務規劃與進度全力執行救災，並先期完備跨區增援部隊兵力輪替、食宿照顧、交通運輸等全般整備，持續加速災區復原進度；另在官兵積極投入救災的之際，同時要求各級幹部妥善救災官兵生活照顧，適時關懷身心狀態，並透過適切分配人力，兼顧勤務與休息，提升整體救災效能。

「『作戰靠指揮，指揮靠通信』，救災任務視同作戰，維持指管通聯24小時暢通至關重要。」陸軍司令部說，為確保救援任務能在最短時間發揮最大效益，第二作戰區通信部隊出動機動數位微波系統、維星系統，提供類比、網路電話，可連接民用手機、警消機關各式無線電機及低軌衛星等專業裝備，全天候可維持指管情傳暢通。

▲陸軍司令部29日表示，國軍分秒必爭，持續投入災區復原。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍司令部表示，此外，配發全頻無線電機，協助災區第一線部隊長能即時與警消、救難團體建立通聯管道，整合軍民通資系統，確保命令與情資即時送達，讓前進指揮所迅速、精準地掌握災情資訊，進一步優化救援人力、機具與資源配置，發揮救災能量最大效益，全面提升整體救災效能。

陸軍司令部說，國軍部隊協力災後復原的同時，來自各地的志工亦紛紛主動投入災區救援工作。為有效協助志工疏運，前進指揮所運管中心統籌第二、四及五作戰區運輸部隊運能，派遣3.5噸載重車，採梯次載運方式，協助志工接駁與送餐；迄今已執行39趟次，接駁897人次，展現軍民齊心、攜手合作的團結精神。

陸軍司令部強調，將持續依地方政府救災實需增援兵力投入救災，加速災區復原工作，並完善第一線救災官兵的安全與生活照顧，確保救災部隊維持最佳狀態，與地方政府及民眾並肩同行，齊心協力加速災後復原，協助受災民眾回歸安定生活。

▲官兵執行機動數位微波車天線調整。（圖／陸軍司令部提供）

▲官兵執行機動數位微波車天線調整。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍官兵提供民眾醫療服務。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍官兵提供民眾醫療服務。（圖／陸軍司令部提供）

▼運輸部隊協助志工載運，加入人力投入災區救災。（圖／陸軍司令部提供）

▼運輸部隊協助志工載運，加入人力投入災區救災。（圖／陸軍司令部提供）

【家裡變這樣】老公過世隔天就受災！光復阿嬤痛哭 #花蓮馬太鞍溪堰塞湖

