鏟子超人過度集中光復車站過邊　縣府徵求人力擴大救災地區

▲大批志工在光復車站準備投入救災重建 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮縣光復鄉22日遭受風災洪水侵襲，多處村落發生嚴重淹水，災後復原工作極為艱鉅。尤其大同村中正路一段一帶，積水深度一度高達一層樓高，大多為年長者的居民，面臨家園重建的困境，雖然已經有大批志工及慈善團體加入協助災民，但急需外界繼續伸出援手，花蓮縣府盼能有更多民眾加入。

災情發生後，雖然有慈濟基金會及許多自發性志工投入清理工作，但縣府觀察到，主要的救援人力多集中在光復車站周邊。為了讓村內其他地區的年長者也能獲得協助，花蓮縣政府決定將救援資源與人力擴大至村內其他民宅。

▼鏟子超人不分老少投入救災重建 。（圖／記者陳以昇攝）

縣府在接獲阿陶莫部落及大同村等社區的心聲後，立即指派環保局緊急調度人力與機具設備。縣府團隊積極會同嘉邑行善團與各志工團體，投入協助救災。花蓮縣環保局秘書林蔡毓親自與各志工團體接洽，討論救災任務細節，確保資源配置得當。各地方志工也自發性地前往集合處接受任務分派，展現了高度的救援熱誠。

雖然許多志工汗流浹背、全身沾滿污泥，但服務的熱誠絲毫不減，他們深入災民家中，協助清理和修復家園。縣府特別感謝所有投入的志工與善心人士，強調大家的付出讓花蓮鄉親深切感受到溫暖與支持。

花蓮縣政府承諾，將持續調度資源，並與中央單位、民間團體協力合作，確保所有受災家庭獲得即時援助，加快復原腳步。縣府再次呼籲，有意願投入協助的民眾，可自光復車站外圍進入社區，協助居民清理家園、搬運物資，您的援手對光復鄉的重建至關重要。