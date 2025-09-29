玩手遊輸了！　巴基斯坦14歲少年「失控掃射」殺光全家人

▲少年在玩手遊失利之後，失控射殺全家人。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦一名少年長期沉迷熱門手遊「絕地求生」（PUBG，俗稱吃雞），甚至嚴重影響日常生活與情緒。他在某一次遊戲失利後，竟失控射殺全家人，如今被法院判處100年監禁。

此案3年前發生在拉合爾市（Lahore），少年阿里（Zain Ali）當時年僅14歲，竟犯下殺害全家人的駭人罪行。

警方本周出庭時表示，阿里總是把自己鎖在房間裡玩手遊，在未能達成遊戲目標時，經常流露出攻擊性。案發當天，他玩了好幾個小時，都未能達成遊戲目標，還遭到母親訓斥，因此失去了理智。

根據《獨立報》報導，阿里偷偷取得母親合法擁有的手槍，衝入臥室掃射熟睡中的家人們，導致45歲媽媽、20歲哥哥、15歲及10歲的妹妹們，一共4名家人全部命喪現場。

法官艾哈邁德（Riaz Ahmed）24日宣判量刑時表示，此案顯示「遊戲成癮的影響力竟勝過家庭親情」，但由於被告犯案時年僅14歲，改判每一條謀殺罪25年刑期，合計100年監禁，讓他避開了死刑的命運。

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）心理學家阿里汗（Muhammad Ali Khan）認為，該少年可能患有潛在精神疾病，包括衝動控制障礙、憤怒管理障礙、憂鬱症、躁鬱症等。