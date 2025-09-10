5歲兒說「同學都有Switch」　他愣正常？全場吵翻：比手機安全

▲原PO聽孩子透露，同學家都有Switch。（示意圖／記者蘇晟彥攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名家長驚訝透露，從5歲兒子口中得知，「同學家都有Switch」，好奇是否已成家庭標配？文章曝光後，一派家長認為，Switch比手機遊戲安全，能陪玩、控管內容，還能避免沉迷手遊課金；但也有爸媽堅持不讓孩子太早碰3C，「不想讓小孩子在小學三年級前接觸太多電子產品！」

一名網友在Threads納悶求問，現在的小朋友家裡有Switch可以玩，是不是一件很正常的事呢？之所以有這個疑問，是因為5歲的兒子透露，同學家都有一台，讓原PO聽了感到不可思議。

文章曝光後，不少爸媽解釋，「玩Switch比玩手機手遊好，至少遊戲爸媽可以篩選，也不會接觸到網路上奇怪的人，反而讓小孩玩手機手遊才不好，裡面一堆變態專騙小孩」、「沒什麼正不正常啦，通常是爸媽在玩，但真的寧願小孩玩Switch也不要玩手機、看手機」、「我們家也是5歲開始玩，比較不會被粗製濫造課金的手遊吸引，單機遊戲也比較安全，爸媽陪玩也有話題」、「跟小孩一起玩，促進家庭和樂」、「小孩剛上國小就入手了，比手遊好玩太多，而且也不用一直課金，玩的遊戲大人能管控，還能多人連線，聚一起玩真的很歡樂」。

但也有家長堅決回應，「我家今年小一，沒給他接觸3C」、「我兒子高中一年級到現在都沒有玩過」、「我要送我朋友一台，但對方回絕，因為不想讓小孩子在小學三年級前接觸太多電子產品」。