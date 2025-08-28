網速太慢了！14歲男打遊戲「氣」進醫院　醫嘆：一個月遇30例

▲辰辰在家玩線上遊戲時，不滿網速太慢。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名14歲的少年辰辰（化名）日前在家玩線上遊戲時，因不滿網速太慢，情緒激動，導致肌肉痙攣、四肢發麻等症狀。辰辰的母親立刻將兒子背進醫院治療。主治醫師張小佛感嘆，光近一個月，就接診到30多位症狀相同的青少年。

據《瀟湘晨報》報導，張醫師表示，孩子們的症狀，都是呼吸又急攣又深，伴隨肌肉痙攣、四肢發麻等症狀，8月以來，兒科急診已經收治了30餘例，類似症狀的青少年，均與情緒激動引發呼吸性鹼中毒有關。

辰辰家長回憶，孩子是在家通宵打遊戲，因為網速慢，情緒激動，突然出現全身僵硬、四肢發麻、呼吸急促症狀。

▲張醫師指出，讓孩子戴口罩，可減緩症狀。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

醫師表示，經過完善相關檢查，血氣分析顯示，二氧化碳分壓降低，血液pH值增高，考量是換氣過度引發的呼吸性鹼中毒，在給孩子戴上口罩、調慢呼吸節奏後，症狀逐漸緩解。

張小佛介紹，呼吸性鹼中毒其實是常見的急性症狀，尤其容易發生在情緒激動的青少年身上，多表現為情緒激動的狀態下，呼吸變得又急又深，在短時間呼吸過多二氧化碳，導致血液中二氧化碳濃度急劇下降，引發呼吸性鹼中毒。

張醫師提醒，若發生此事，找一個塑膠袋或口罩，罩住孩子的口鼻進行呼吸，這樣可以將呼出的二氧化碳重新吸入，快速提高血液中的二氧化碳水平，從而緩解症狀，注意如果用塑膠袋，每次持續約1分鐘後，拿開袋子呼吸幾下新鮮空氣。

張醫師強調，「最好讓患者採取坐姿，身體前傾，靠在桌上或膝蓋上，這個姿勢有助於放鬆呼吸，不要平躺。」