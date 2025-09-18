玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

▲林姓男子以一起玩手遊、練角色為由與少女相約見面。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者曾羿翔／綜合報導

桃園市一名林姓男子，因與少女透過手機遊戲《傳說對決》認識後發生性行為，遭控強制性交。事後對方家長察覺異狀提告，檢方依強制性交罪起訴林男。然而桃園地方法院審理時，考量證詞前後矛盾且缺乏補強證據，近日最終判決林男無罪，全案可上訴。

判決書指出，林男與少女於2024年9月初透過手機遊戲互動認識，以一起遊玩開遊戲、練角色為由相約見面，林男駕車接送對方後，前往中壢某汽車旅館發生性行為。事後家長發現行蹤異常，在追問下得知情況，隨即報警處理。

檢方調查時，少女表示當時曾表達拒絕，並以推拒、後退等方式反抗，卻仍遭林男以手指侵入下體。檢方認為林男行為已觸法，遂提起公訴。少女也指控，她側躺在摩鐵床上，被告洗完澡後就來床上找我，把我褲子和內褲脫掉、趴在我身上。

不過案件進入審理程序後，出現重大轉折。法院指出，少女對於不同偵查及審理階段，對於是否自願脫衣、有無明確反抗、發生性行為細節等陳述出現明顯差異。此外，雙方於事件後仍保持聯繫，對方甚至傳訊責怪林男害她的玩偶被丟棄，並要求對方補償，雙方亦曾談及發生行為的細節內容。

法院認為，若為違反意願的行為，當事人應表現出明顯拒絕、疏離甚至報警求助，而非事後仍持續聯絡、交談甚密。對方最終在法庭上也坦承，當時並非遭強迫，而是因擔心家長責罵才做出指控。

合議庭綜合認定，除指述外並無其他足以證明犯罪成立的證據，且全案仍存有合理懷疑，依據無罪推定原則，判決林男無罪。



