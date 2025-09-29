　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲鏟子超人湧入當地救災。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

光復鄉災情來到第7天，一名網友熱心提醒，災區粉塵很大，務必要配戴口罩與護目鏡，且不用特地帶水壺來，因為當地無法裝水喝，都是飲用瓶裝水。值得注意的是，災區環境需慎防類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生，身上的衣服可以不要就不要，若出現頭痛、腹痛要儘快就醫。

一名網友在Threads提醒，前往救災區務必要注意穿著與清潔，不只是保護自己，也要避免把病菌帶回家中。他強調，災後環境粉塵多、異味重，還可能暗藏鉤端螺旋體病，因此防護與後續消毒都很重要，尤其是救災完的衣物與鞋子「能丟就丟」。

原PO首先提醒，救災現場粉塵驚人，口罩必不可少；衣著方面，外層穿薄長袖或防曬外套，內層搭配涼感上衣或背心，既能避免感染又能耐熱。他特別叮嚀，手套務必要「布手套＋長防水手套」雙層防護，才能兼顧防水與避免刮傷，頭髮則要綁整齊並戴上帽子。

腳部防護也是重點，原PO建議選擇大半號的長筒雨鞋，鞋內放鞋墊並搭配貼身長褲塞進雨鞋裡，再穿上雙層襪子，這樣才能減少進水或磨傷風險。他也補充，現場沒有地方裝水，無須攜帶水壺，因為災區通常會提供瓶裝水；若習慣戴隱形眼鏡，更要準備護目鏡來隔絕粉塵。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲救災裝備建議「能丟就丟」。（圖／記者湯興漢攝）

除了現場穿著，災後清潔也相當重要。原PO直言，救災用過的衣物、雨鞋等專用裝備，不應再混入日常生活；若無法丟棄，必須以10%漂白水浸泡或擦拭消毒，雨鞋、手套與工具都要仔細清潔。他更提醒家有毛小孩的救災志工，衣物務必要換乾淨再與寵物互動，因為病毒一旦傳染，對貓狗致死率極高。

不僅如此，另一名網友也發文指出，光復救災現場很缺護目鏡，同時補充別再寄厚棉被、布手套，以及過期的食物了。文章曝光後，網友紛紛熱議「我們今天從台南帶了2000個護目鏡來了」、「現場粉塵量...真的不能不戴」、「天氣變好花蓮泥沙變乾粉塵變很多」。

疾管署呼籲，清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸污水、污泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

09/28 全台詐欺最新數據

344 1 7957 損失金額(元)

救災護目鏡粉塵雨鞋鉤端螺旋體漂白水消毒寵物

