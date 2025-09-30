見媽媽被沖走...阿伯尋母6天「自責問1句」　網難過：一定會找到的

▲眾多志工、國軍協助重建家園。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀18死，且仍有6人失聯。昨日有網友貼出一張照片，表示救災當下，有個阿伯哭著問他們「挖土機有沒有挖到遺體？」並說當天泥流沖下來時，本想拉著媽媽一起爬上樹，但對方卻被沖走。貼文曝光後，不少網友都感到心疼、難過。

這名網友@dabo0921在Threads上發文表示，昨日救災開通佛祖街時，有個阿伯哭著問他們「挖土機有沒有挖到遺體？」阿伯說，他已經找他媽媽找了6天，當天泥流沖下來時，他爬上樹避難，並想拉著媽媽一起，但無奈泥流速度太快，最後眼睜睜看著自己的媽媽被沖走。

阿伯說，他非常自責、難過，「希望搜救隊能幫忙找尋！」原PO就在文中表示，「雖然機會渺茫，但真心希望媽媽沒事，一定沒事的！要加油！要堅強！好嗎？」

貼文曝光後，底下也有網友留言表示，這位叔叔昨天有到家中幫忙，還用開玩笑的方式轉移自己的注意力，但能感受到在強顏歡笑；還有網友說，這位大哥一向樂觀，是個好人。

其他網友紛紛表示，「媽媽一定只是沒有聯絡方式，會順利團聚的」、「一定會找到阿姨的，祝福給阿北、阿北的媽媽」、「只能跟這位大哥說加油了，希望媽媽快找到」、「這真的太難過了，希望能夠早日找到」、「會順利找到阿姨的，平安」。原PO也強調，他會PO文，是「希望能分享給所有超人，大家一起協尋，我們要的是幫助光復恢復家園，一起努力會到正常」。

本文經@dabo0921授權引用