27歲女演員「空中飛人」當場墜地慘死！　80觀眾目睹死亡瞬間

▲瑪莉娜在表演空中飛人時墜地，傷重不治。（圖／翻攝自Instagram／Marina B，下同）



記者王佩翊／編譯

德國包岑市一場馬戲表演發生死亡意外，一名27歲西班牙女特技演員在表演高空特技時，不慎從5公尺高的鞦韆墜落地面，當場傷重不治。現場80名觀眾親眼目睹這起慘劇，其中包括許多帶著孩子的家庭，驚恐尖叫聲瞬間響徹帳篷。

根據《太陽報》報導，來自西班牙的瑪莉娜（Marina B）事發當時正在保羅布希馬戲團的大帳篷內進行個人空中飛人表演，然而她在表演時卻突然失去平衡，從鞦韆上重重摔落。儘管警方和急救人員立即趕抵現場，但她仍因傷勢過重，不治身亡。

目擊者描述，意外發生後現場一片混亂，驚恐的父母急忙遮住孩子雙眼，許多觀眾嚇得奔逃出帳篷。馬戲團隨即提供專業心理輔導協助受創的觀眾。一名馬戲團員工震驚表示，「我們無法相信竟然會發生這種事。」

德國馬戲協會主席拉爾夫胡佩茲對此次事故感到困惑，他指出，「像瑪莉娜這樣訓練有素的專業表演者，從5公尺高度墜落通常不會致命，也許她在鞦韆上感到頭暈。」

警方證實，瑪莉娜在表演時並未使用安全繩。根據了解，表演者可以自行決定是否使用安全裝備，而在事故發生時，表演區域內沒有其他人。

儘管瑪莉娜年僅27歲，但卻擁有超過10年的馬戲表演經驗。她曾在受訪時表示，「對我而言，每場演出都是分享我對這份工作熱情的機會。」就在幾周前，她還在Instagram上分享空中飛人表演的照片，並寫道，「在這裡，我發揮得最好。我相信藝術有創造難忘時刻的力量。」

瑪莉娜原本預定要與保羅布希馬戲團一同進行巡迴演出，而在事故發生後，馬戲團也取消了後續的演出。