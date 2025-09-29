川普盼推動加薩和平計畫　哈瑪斯稱兩名人質失聯

▲以軍持續針對加薩走廊發動軍事攻擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普28日向《路透社》表示，他希望在29日與以色列總理納坦雅胡會晤時，能敲定一項加薩和平計畫提案。然而，哈瑪斯武裝組織聲稱已與被扣押在加薩市的兩名人質失去聯繫，這起突發情勢可能影響會談氛圍。隨著以色列軍隊加大對加薩市的地面進攻，平民死傷人數持續攀升。

根據《路透社》，川普在電話訪問中透露，無論是以色列方面還是阿拉伯國家領袖，對於他所提出的加薩和平計畫都給予「非常好的回應」，強調大家都想要達成協議。這份21點計畫內容包含釋放所有以色列人質（無論生與死）、停止以色列對卡達的攻擊，以及推動以色列與巴勒斯坦重啟對話並實現和平共存。

不過，哈瑪斯方面則回應，尚未收到來自川普或任何調解者的提案，並且要求以軍撤離加薩市部分地區、暫停空襲24小時，以便尋找並營救兩名失聯人質。據悉，兩名人質的家屬不願公開姓名，事件在以色列國內引發強烈關注。

納坦雅胡則持續強調，哈瑪斯必須繳械投降，否則將被徹底擊敗。他雖在接受美國媒體訪問時提到，若達成停火協議，哈瑪斯領導層或可在獲得特赦下撤離加薩，但哈瑪斯揚言不會放下武器，也拒絕任何驅逐領導人的方案。

目前，以軍已進一步推進至加薩市薩布拉（Sabra）、特勒哈瓦（Tel Al-Hawa）、謝赫拉德萬（Sheikh Radwan）及納賽爾（Al-Naser）等地區，並下令居民撤離，準備攻擊哈瑪斯據點。

以色列軍方聲稱在過去24小時內空襲了全加薩140個軍事目標。加薩衛生部則通報，光是一天內就有至少77人死亡。當地救援機構更表示，以軍否決了73次國際組織提出的救援申請，導致無法接觸被困居民。

聯合國世界糧食計劃署估計，自上月以來已有35萬至40萬人逃離加薩市，但仍有數十萬人受困在城內。儘管外界對外交解方的討論逐漸升溫，戰火和人道災難卻未見止息。