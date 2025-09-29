光復災區塞到爆！醫療車、義煮團也進不去　　花蓮縣府回應了

▲熱心民眾投入災後清理重建，交管惹議，花蓮縣將滾動調整交管。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉近日湧入熱心民眾自發投入清理與救災，也因此出現鄰近道路交通壅塞狀況，甚至連義煮團車隊與醫療團體的車輛也一度被警方攔下。花蓮縣政府表示，目前的交通管制主要是為了讓重型機具能優先進出災區，後續將視情況調整規劃，滾動調整交管。

▼花蓮縣政府光復市區交通管制。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣政府）



馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流，根據統計，這起災害已造成至少17人罹難、7人失聯，另有百人受傷，當地仍維持紅色警戒中。截至8月底，光復鄉人口約1.1萬人，但光是27日，台鐵光復站單日運量就突破3萬人次，28日可能更高，加上各方熱心車隊湧入，使得整個鄉鎮交通大打結。

另外，光復市區有將近2/3範圍被泥水覆蓋，隨著志工與救援單位投入清淤，堆積的淤泥進一步壓縮道路空間，讓行車更為不便。為了讓清運能順利進行，縣府將自今天（29日）起實施單線管制。

管制區域東界為佛祖街、西界台九線、南界中正路一段、北界武昌街，並依規劃引導車輛單向通行。縣府也提醒民眾與用路人，請遵從交管人員指揮，共同維持災區交通順暢，以利救災進行。

在交通動線規劃上，中正路一段將採取由西往東的單向行駛，可通往光豐公路；而佛祖街、學士街與武昌街則會接往林森路，車輛可先往北開至馬太鞍溪橋南端再迴轉，之後沿台九線往南行駛至中興橋北端折返，以完成整體的單線管制動線。

▼志工國軍的全力展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

