「現金超人」現身光復鄉災區！親送每戶1萬　災民感動淚崩

▲陸軍十軍團採取「夜間作業、日間休整」方式執行光復鄉救災復原任務。（圖／十軍團提供）



記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受嚴重破壞，各地志工自發前往協助清淤，被稱為「鏟子超人」，成為災區最溫暖的風景。總統賴清德下令增派國軍支援復原工作，目前約有2500名官兵投入救援行列。除了各路超人支援，現在還出現「現金超人」，親自到場為災民提供現金救急。

▲行政院長卓榮泰28日再度南下花蓮勘災，在立委傅崑萁、縣長徐榛蔚及多名原民立委的陪同下視察災情最為嚴重的光復國中周邊地區。（圖／記者湯興漢攝）



根據民視報導，新北淡水林海匯社區的居民，由社區主委號召募款，累計二十多萬元現金，親自開車南下光復鄉，挨家挨戶將每戶一萬元發給受災戶，確保愛心直接到位。災民接到現金後感動落淚，紛紛感謝全台的支援。雖然家園被洪水沖毀，稻田變成泥流，但他們仍努力振作，重建生活，珍惜每一份外界關懷。

▲花蓮光復鄉災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）



街道淤泥滿布，花蓮縣府、國軍與大批志工分工合作，手動清理泥沙與垃圾，以降低大型機械作業可能帶來的意外風險。前進指揮所表示，夜間將加強清運行動，確保復原速度。縣府指出，光復市區約三分之二區域被泥流覆蓋。隨著人力投入，污泥與廢棄物逐步清出，截至26日已清理4529公噸泥沙與45公噸垃圾，但仍屬初步進展。為提高大型器械與貨車清運效率，縣府呼籲民眾遵守交通管制，避免進入市區。

縣府強調，與國軍及相關單位全天候合作清運，市區交通管制持續實施，大型機具操作集中於夜間，以減少日間人流干擾。

▲陸軍十軍團採取「夜間作業、日間休整」方式救災。（圖／十軍團提供）



▼陸軍裝甲584旅協助光復國中清淤及校園整理。（圖／陸軍六軍團提供）

