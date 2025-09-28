收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

▲唐仁健涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝中紀委）



記者董美琪／綜合報導

前中國農業農村部長唐仁健捲入天價貪腐案，吉林省長春市中級人民法院28日一審宣判。他在任內17年間靠職權不法收受人民幣2.68億元（約新台幣11.5億元），遭判死刑，緩期兩年執行，並被剝奪政治權利終身、沒收全部個人財產。

所謂「死刑緩期執行」（簡稱死緩）是中國特有制度。判決後，犯人會被收押服刑兩年，若未再犯故意罪，可改為無期徒刑；若有重大立功，還可能進一步減刑。但若期間另有故意犯罪，經最高人民法院核准後才會真正執行死刑。

法院調查指出，唐仁健自2007年至2024年間，歷任多個重要官職，包括中央財經領導小組辦公室副主任、廣西壯族自治區副主席、甘肅省長及農業農村部長。他藉權勢替企業和個人打點工程承攬、經營項目及人事升遷，直接或透過他人收受巨額賄款。

▲前中國農業農村部長唐仁健（左）與美國前農業部部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持中美農業聯委會第七次會議的畫面。（圖／翻攝自大陸農業農村部網站）



法院認為，他受賄金額驚人，對國家與人民利益造成極大損害，依法應判極刑。不過，由於部分犯罪屬未遂，加上到案後主動供述、交代未掌握事實並退還大部分贓款，態度認罪悔過，因此裁定死刑緩期執行，不立即執行死刑。

此外，唐仁健的非法所得及孳息將全數充公並上繳國庫，若仍有不足將持續追討。他在2024年5月任內遭查，同年11月被中共「雙開」（開除黨籍與公職），今年7月出庭受審時也當庭認罪。