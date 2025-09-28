　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

收賄11億下場超慘！　中國前農業部長唐仁健遭判「死刑緩期」

▲▼陸現任農業部長唐仁健遭調查　涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝中紀委）

▲唐仁健涉嫌嚴重違紀違法。（圖／翻攝中紀委）

記者董美琪／綜合報導

前中國農業農村部長唐仁健捲入天價貪腐案，吉林省長春市中級人民法院28日一審宣判。他在任內17年間靠職權不法收受人民幣2.68億元（約新台幣11.5億元），遭判死刑，緩期兩年執行，並被剝奪政治權利終身、沒收全部個人財產。

所謂「死刑緩期執行」（簡稱死緩）是中國特有制度。判決後，犯人會被收押服刑兩年，若未再犯故意罪，可改為無期徒刑；若有重大立功，還可能進一步減刑。但若期間另有故意犯罪，經最高人民法院核准後才會真正執行死刑。

法院調查指出，唐仁健自2007年至2024年間，歷任多個重要官職，包括中央財經領導小組辦公室副主任、廣西壯族自治區副主席、甘肅省長及農業農村部長。他藉權勢替企業和個人打點工程承攬、經營項目及人事升遷，直接或透過他人收受巨額賄款。

▲1月18日，中國農業農村部長唐仁健與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議。（圖／翻攝自大陸農業農村部網站）

▲前中國農業農村部長唐仁健（左）與美國前農業部部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持中美農業聯委會第七次會議的畫面。（圖／翻攝自大陸農業農村部網站）

法院認為，他受賄金額驚人，對國家與人民利益造成極大損害，依法應判極刑。不過，由於部分犯罪屬未遂，加上到案後主動供述、交代未掌握事實並退還大部分贓款，態度認罪悔過，因此裁定死刑緩期執行，不立即執行死刑。

此外，唐仁健的非法所得及孳息將全數充公並上繳國庫，若仍有不足將持續追討。他在2024年5月任內遭查，同年11月被中共「雙開」（開除黨籍與公職），今年7月出庭受審時也當庭認罪。

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

