台盟前副主席李鉞鋒受賄案一審宣判　收賄9342萬元人民幣判無期徒刑

▲台盟前副主席李鉞鋒收賄總額逾9342萬元人民幣，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

山西太原中級人民法院今（3）日公開宣判第十四屆全國人大常委會原委員、監察和司法委員會原副主任委員，台盟中央原常務副主席李鉞鋒受賄一案，以受賄罪判處被告人李鉞鋒無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的李鉞鋒受賄所得財物及其孳息9342萬餘元人民幣（約3.76億元新台幣），依法上繳國庫。

《央視》報導，太原市中級人民法院於2025年4月24日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人李鉞鋒及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李鉞鋒進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾30餘人旁聽了庭審。

經法院審理查明，李鉞鋒在2011年至2024年利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長，重慶市人民檢察院副檢察長，重慶市政協副主席，台盟中央常務副主席，全國人大常委會委員、監察和司法委員會副主任委員等職務上的便利，以及本人職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在司法案件處理、工程款催收和企業經營等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣9342萬餘元（人民幣，下同）。

法院認為，李鉞鋒收賄金額特別巨大，鑒於其犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其依法可予從輕處罰，遂作出上述判決。

據了解，李鉞鋒為台灣民主自治同盟（台盟）前副主席，台盟為「二二八事件」發生後，逃往上海的台共謝雪紅、楊克煌等人創建，為接受中共領導，由台灣省人士組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟，是中國大陸現今八大民主黨派之一，現任主席為蘇輝。