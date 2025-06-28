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大陸 大陸焦點 特派現場

陸罪犯被包庇20年還當地方官　曾開槍傷人囂張問「射的準嗎？」　

▲▼犯罪,陰暗。（圖／免費圖庫pxhere）

▲大陸山西省洪洞縣財政局原局長傅雪海之前涉嫌竊盜、流氓罪竟然搖身一變成為地方官。（圖／免費圖庫pxhere）

記者任以芳／綜合報導

大陸山西省洪洞縣財政局原局長傅雪海的《刑事判決書》在網路上公開，引起了廣泛網友關注，該判決書詳細揭示了付雪海的犯罪歷程及其擔任公職前的過往，之前因盜竊罪和流氓罪多次受到刑事處罰，搖身一變，成為洪洞縣財政局黨組書記、局長，最後嚴重違法違紀遭人檢舉落馬，超扯經歷也被大陸民眾質疑，是誰包庇他當父母官危害百姓？

綜合陸媒報導，這起離譜起源安澤縣法院出具的《刑事判決書》，大陸山西省洪洞縣財政局原局長傅雪海在1981年和1986年因盜竊罪分別被判處一年六個月和四年有期徒刑。此外，他還在1983年因流氓罪被判處有期徒刑五年，但後在1985年經再審被判處免於刑事處罰。

《判決書》顯示傅雪梅一開始從村幹部做起，安澤縣檢察院指控時任侯村治保主任傅雪海涉嫌故意傷害罪、貪污罪、受賄罪、串通投標罪多項罪名。檢方指控顯示，1995年傅雪海曾開槍導致他人二級傷殘，之後還囂張的說「二叔看我打的準嗎？」，導致村民田某右腿重傷二級，最終不得不進行截肢手術，揭示他殘暴本性。

2008年6月25日，曲亭鎮政府因修建客運站，決定拆除王某違法搭建的簡易庫房，時任曲亭鎮政府工作人員付雪海帶人開強拆時，持鐵鍁毆打阻攔者致其輕傷。

儘管有著犯罪前科，但傅雪海仍然能夠進入公職系統，‌搖身一變成為政府官員‌，並一路升遷。據「清廉臨汾」公開發佈的信息顯示，他曾擔任過洪洞縣住房保障和城鄉建設管理局黨組副書記、縣房地產管理服務中心主任等職務，最終在2022年9月被任命為洪洞縣財政局黨組書記、局長。這一任命引發了外界的高度質疑，一個有著犯罪前科的人是如何通過政審並擔任如此重要職務。

在擔任公職期間，傅雪海的貪腐行為逐漸浮出水面。據檢方指控，傅雪海利用職務便利，在房地產項目開發手續辦理、工程發包和工程款結算等方面為他人提供幫助，索取、非法收受他人財物，折合人民幣共計1224萬多元（單位：人民幣，同下）。此外，他還利用擔任洪洞縣住建局局長、洪洞縣城投公司董事長等職務的便利，採取虛抬租賃價格、虛增工程價款等方式，套取公共財物941萬余元。

▲ 日本女性犯罪率逐年提升，女子監獄收容率過高，部分囚犯轉移至男子監獄 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 大陸老百姓無法理解「是誰」包庇罪犯變成地方父母官。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更為嚴重的是，傅雪海還被指控在工程項目招投標過程中伙同或指使他人串通投標報價，標的額達12881萬余元，嚴重損害了招標人和其他投標人的利益，擾亂了市場秩序。

判決書還指出，傅雪海存在年齡造假問題。在公開資料中，他的出生日期為1972年1月，但在刑事判決書中，其出生日期卻為1964年2月。

‌2023年12月，傅雪海被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。2025年6月，安澤縣法院對付雪海作出了數罪並罰的判決，決定執行有期徒刑25年，處罰金200萬元；追繳違法所得941萬元，返還被害單位；追繳1211萬，予以沒收，上繳國庫。

最終，大陸司法對傅雪海應分別按照故意傷害罪、貪污罪、受賄罪、串通投標罪對其實行數罪並罰。但老百姓更想知道，這麼長時間以來，到底是誰包庇傅雪梅？搖身一變成為政府官員，欺凌壓榨老百姓，真相沒有給出公平的答案。

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