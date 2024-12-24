西藏前書記收賄調查偵結遭逮　4名「老虎級」部屬先後因貪腐落馬

▲大陸十四屆政協常委、前西藏自治區書記吳英杰。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏前黨委書記、大陸十四屆全國政協常委吳英杰於6月中旬遭到大陸中紀委國監委調查，1個月後，遭免去政協常委、文化文史和學習委員會主席等職務，變相證明其涉貪遭查的初步罪證已被掌握。經過近半年的調查，吳英杰在12月10日受到雙開（開除黨籍和公職）處分，24日移送檢察機關起訴，正式逮捕。

《環球網》報導，據中央紀委國家監委網站消息，兩年多來，中紀委已打掉西藏四隻「虎」，其中多人是吳英杰下屬。

在吳英杰被揪出前，西藏自治區副主席張永澤於2022年1月8日被查，並於2024年1月10日因受賄罪判刑十四年；西藏人大常委會副主任紀國剛2022年11月16日被查，並於2024年12月11日因受賄、國有公司人員濫用職權罪獲刑十三年；西藏政協副主席姜杰2023年7月3日被查，並於2024年10月12日因受賄罪被判處死刑，緩期兩年執行；西藏副主席王勇2024年1月29日被查，並於2024年8月以涉嫌受賄罪被逮捕候審。

公開資訊顯示，吳英杰，男，漢族，1956年12月生，現年68歲，山東昌邑人，1987年5月加入中國共產黨。

吳英杰早年曾為林芝種畜場知青，後進入拉薩西郊電廠工作，1979年考入西藏民族學院，專業為語文系漢語言文學。他在西藏工作近47年，早期在教育領域工作，1983年至2003年，歷任西藏自治區教委接受援助辦公室主任、教委副主任、教工委副書記，教育廳黨組副書記、副廳長、廳長，吳英杰升教育廳長時，還不到43歲。

大陸中紀委國監委官網顯示，經查，吳英杰大肆插手工程項目，徇私謀利，嚴重影響西藏高質量發展，履行全面從嚴治黨主體責任不力，助長貪腐問題滋長，破壞政治生態；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；廉潔底線失守，收受禮品禮金，利用職權為親屬謀求特殊待遇，非法收受巨額財物。