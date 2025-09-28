　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

記者白珈陽、劉人豪／花蓮報導

花蓮光復鄉今（28）日近午佛祖街附近傳潰堤消息，經濟部水利署第九河川分署出面說明是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變研判不會造成危險。下午5時許再度傳出防空警報，縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，花蓮縣警察局指出，是在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，此節會內部懲處。

▲▼光復鄉傳警報聲 。（圖／地方中心翻攝）

▲光復鄉再傳防空警報聲，花蓮縣警局表示會內部懲處。（圖／地方中心翻攝）

花蓮縣警察局指出，鑑於馬太鞍堰塞湖仍有再次潰堤的可能，積極配合中央政策，強化災害防範與應變能力。今（28）日下午4時45分突然發布海嘯警報，讓救災的工作人員及志工們緊急避難。

經查是留守在中央應變中心協調所員警在會議中因中央協調所指揮官指示，水保署發現洪水，達到紅色警戒，馬上通報本局由鳳林分局、長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，立即協助民眾撤離、疏散。在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，此節會內部懲處。

為確保防災系統運作正常，傳統村里廣播效果有限，研擬利用警方防空警報器的海嘯警報機制，在潰堤前，有效的讓下游民眾知道即時撤離，如果民眾有聽到海嘯警報，請趕快撤離現場，以保障自己生命安全。

行政院前進協調所賴建信總協調官表示，.農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形產生。今（28）日上午中央應變中心會議已公佈強化方案，有關馬太鞍溪堰塞湖之警報，將以防空警報（仿海嘯）方式，由農業部林保署啓動發布，消防、警察、村鎮廣播等系統配合，依災救法27丶30條辦理。今（28）日下午光復市區之警報，未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
災民小腿感染「爛成腐肉」　醫師當場開刀清創
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

超荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？

87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

快訊／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤　縣府發聲：誤傳

嘉義千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫傷

堰塞湖潰壩第6天：17人死亡7失聯　仍有341戶停水

傳統村里廣播效果有限！光復堰塞湖示警　改採海嘯警報方式

我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

快訊／高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼：兒子很孝順

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」　暫置場快堆滿

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

超荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？

87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

快訊／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤　縣府發聲：誤傳

嘉義千人洞步道虎頭蜂大軍攻擊　台師大登山社2人遭螫傷

堰塞湖潰壩第6天：17人死亡7失聯　仍有341戶停水

傳統村里廣播效果有限！光復堰塞湖示警　改採海嘯警報方式

我回來了！潛水逃命+長棍插泥躲死劫　72歲伯衝警局喊：沒失蹤

快訊／高雄小港獨居壯男墜樓亡　母相驗哭紅眼：兒子很孝順

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」　暫置場快堆滿

退追IG傳兄弟情變…吳念軒認打架　「跟宋偉恩睡路邊」私下關係曝

北區國稅局租稅宣導健走　逾2千民眾捐發票同享運動樂活

挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

男團Saturday曝花蓮老家災情！　激動告白：台灣人非常有愛

「2025桃園星人秀」參賽激烈　決賽成績揭曉

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

初嚐天王山高張力　許賀捷自責牽制出局：真的學到一課

日滑翔傘起飛後「失控撞樹」墜落！乘客重傷　直升機送醫搶救

花蓮寵物禮儀公司助無償善終　志工接力送罹難毛孩最後一程

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

社會熱門新聞

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

巷內驚見「蜷曲女屍」　特搜員也鼻酸了

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

更多熱門

相關新聞

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

警報大響！花蓮縣府稱誤傳　行政院：警報未經通報！也未授權啟動

花蓮光復鄉日前因馬太鞍堰塞湖潰壩，洪水重創造成街道滿是淤泥，中央地方、國軍及大量志工投入救援。今（28）日傍晚近5時許，傳出防空警報，但縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，行政院災害前進協調所晚間表示，農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形；下午之警報「未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序」。

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

87歲母存手尾錢遭埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

87歲母存手尾錢遭埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

即／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤

即／海嘯警報又大響！災區民眾快跑急撤

全力支援花蓮受災戶　內政部研擬「3大補貼方案」曝

全力支援花蓮受災戶　內政部研擬「3大補貼方案」曝

關鍵字：

花蓮潰堤海嘯災害警報影音

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

光復災民怒吼：官員只會來打卡

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面