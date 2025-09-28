快訊／災區海嘯警報又大響　花蓮警認了「錯傳訊息」將內部懲處

記者白珈陽、劉人豪／花蓮報導

花蓮光復鄉今（28）日近午佛祖街附近傳潰堤消息，經濟部水利署第九河川分署出面說明是工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變研判不會造成危險。下午5時許再度傳出防空警報，縣府隨即說明是誤傳訊息導致施放防空警報。對此，花蓮縣警察局指出，是在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，此節會內部懲處。

▲光復鄉再傳防空警報聲，花蓮縣警局表示會內部懲處。（圖／地方中心翻攝）

花蓮縣警察局指出，鑑於馬太鞍堰塞湖仍有再次潰堤的可能，積極配合中央政策，強化災害防範與應變能力。今（28）日下午4時45分突然發布海嘯警報，讓救災的工作人員及志工們緊急避難。

經查是留守在中央應變中心協調所員警在會議中因中央協調所指揮官指示，水保署發現洪水，達到紅色警戒，馬上通報本局由鳳林分局、長橋派出所、光復分駐所發布海嘯警報，立即協助民眾撤離、疏散。在未確認真實情況，錯誤傳達訊息以爲紅色警戒要發布警報，即通報請鳳林分局發布海嘯警報，造成民眾恐慌，此節會內部懲處。

為確保防災系統運作正常，傳統村里廣播效果有限，研擬利用警方防空警報器的海嘯警報機制，在潰堤前，有效的讓下游民眾知道即時撤離，如果民眾有聽到海嘯警報，請趕快撤離現場，以保障自己生命安全。

行政院前進協調所賴建信總協調官表示，.農業部林保署持續監測馬太鞍溪河床水位，目前未有大量湖水下流或崩塌情形產生。今（28）日上午中央應變中心會議已公佈強化方案，有關馬太鞍溪堰塞湖之警報，將以防空警報（仿海嘯）方式，由農業部林保署啓動發布，消防、警察、村鎮廣播等系統配合，依災救法27丶30條辦理。今（28）日下午光復市區之警報，未經通報程序，農業部林保署也未授權啟動任何程序。