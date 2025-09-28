超荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？

記者劉邠如／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入第6天，災區持續靠各方力量支援，不少志工組團投入救災。但縣府調度失衡，除了前幾天大塞車，導致下令要三角封區限制車輛出入外，竟然有義煮團想進卻進不了災區。《ETtoday》記者一早也目睹，有遠從台中來的志工團，帶著兩台重型機具，想進入災區幫忙，卻「找不到引路人」，徬徨問「那我們現在到底要怎麼辦？」

今天一早九點多，光復車站就湧入大批的「鏟子超人」塞爆車站，還要出動交警管制高喊「往右邊走」，現場人龍川流不息。

不過志工雖多，但因淤泥量體太大加上漸漸乾涸，其實不少災民都很希望自宅能有機具進入協助，但大家望穿秋水的「重機具超人」們，看來也有不少人是到了光復卻不得其門而入，不知道該把力量發揮在哪裡。

《ETtoday》記者就目睹，有一名自稱來自台中的「重機具」志工團隊，已經開來兩台大型怪手，先前也已經事先跟環保局聯絡，確定需要他們支援，沒想到人都到了花蓮，窗口卻失聯。

志工團心焦問路邊的員警，想詢問協助救災的方式，「昨天聯絡的時候，環保局的說，叫我們來這裡說再聯絡，再聯絡他的時候就聯絡不上。」

志工靦腆的說「那我們我想要幫忙，我們自己開進去，找人去幫忙他們嗎？」但員警看似也使不上力。

志工又焦急補充「有沒有可以分配我們去做哪裡，不然機具來了沒有用啊！因為我怕我們那是怪手，我怕(不清楚目的地，怪手)下來了走走走，亂走亂走，把地上都壓壞了，所以想問問看，看有沒有人可以，安排我們去做什麼這樣子。」

但其實這樣的亂象，不少志工、災民都很有感。來了光復兩天清淤的「涼山鬼」魔鬼士官長張敏傑也有這樣的感慨。也有私下請假前來幫忙的國軍弟兄私下透露，災區目前就是大家「各幹各的」，各自有各自的體系山頭，志工、重機具來了也缺乏調度，才會導致亂象叢生。

▲有台中的「重機具」志工團，聯繫好要到花蓮幫忙，卻被窗口放鳥，志工們不放棄想打聽聯絡窗口，好去妥善利用重機具救災，卻苦無方法。(圖／記者劉邠如攝）

