87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了

記者黃彥傑、郭玗潔／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，災民急忙逃命，來不及拿貴重物品，再返家時所有物品都被土石流掩埋。災民收容中心的鍾小姐表示，她的媽媽高齡87歲，在家中衣櫥存了10幾萬的私房錢，想在往生後留給子孫當「手尾錢」，經過土石流掩埋後，子孫在家整理不知道，可能連同其他物品一起丟掉，「媽媽知道會心痛死了」，她雖相當焦急，但要照顧媽媽也走不開，只能用手機視訊遙控兒子到娘家尋找，但至今都找不到。

▲災民急著找母親存下的「手尾錢」。（圖／記者黃彥傑攝）

災民收容中心的鍾小姐神情激動，用手機視訊災區的兒子說，「櫃子打開，有沒有看到紅包袋，裡面裝著10幾萬」、「旁邊衣服堆找看看」，她隔著手機遙控兒子找遍屋內各個角落，就是要找到她母親裝錢的紅包袋。

鍾小姐受訪表示，她媽媽把私房錢藏在家中衣櫥，災難發生時，大家趕緊逃難，她因為還要照顧媽媽，所以趕緊把媽媽帶到安全地方。現在家中全都是泥土，只有他兒子在現場清理，小孩不知情，可能把東西全部都丟掉，她怕「媽媽知道會心痛死了」，心裡雖焦急，但還要照顧有些失智的媽媽，也沒辦法親自回去幫尋找。

鍾小姐說，她自己在洪水前剛領的現金2、3萬和私人證件，也都全被洪水捲走，自己錢不見了沒關係，還可以再賺，但那是長輩存下來的錢，她當然很著急，就怕水淹進屋內，把紅包袋都衝散開了，都不知道該怎麼辦才好。