▲「2025桃園星人秀」參賽激烈，決賽成績揭曉

▲「2025桃園星人秀」決賽成績揭曉（樂團組：冠軍「Mighty Rise」）。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局28日表示，該局主辦「2025桃園星人秀」決賽暨頒獎禮，27日在桃園藝文廣場展開。今年活動吸引超過200組青年踴躍報名，經過多階段選拔，最終歌唱、樂團與舞蹈三大組別的八強選手齊聚舞台，以精采演出帶來一場視覺與聽覺的饗宴。

▲舞蹈組：冠軍「The SE7EN.」。（圖／青年局提供）

各組優勝成績分別為：歌唱組：冠軍「謝祥寅」以深厚唱功與迷人舞台魅力奪冠，亞軍由「留聲樂團」獲得，季軍則是「哈璐米及古」。樂團組：冠軍「Mighty Rise」展現穩定音樂實力勇奪第一，「上古家貓」與「O2U」分獲亞、季軍。舞蹈組：冠軍「The SE7EN.」以文化融合及創意表現摘下桂冠，亞軍為「劉芯慈」，季軍則由「Joy Life Crew」獲得。

▲歌唱組：冠軍謝祥寅。（圖／青年局提供）

此外，由觀眾票選產生的人氣獎也順利揭曉，三大組別的人氣之星分別是「陳玟廷」、「睡眠不足」與「Joy Life Crew」，不僅贏得獎金，更收穫滿場掌聲，現場氣氛熱烈，充分展現桃園青年多元才華。

歌唱組冠軍謝祥寅賽後表示，很開心能參與桃園青年局舉辦的星人秀，這是一個能發 揮與實踐夢想的重要舞台。他特別感謝長達三個月的輔導與培訓，從選歌、指導、練習到彩排，每一個過程都成為成長的養分，並期盼未來青年局活動能跨出桃園，展現更大的在地影響力。

決賽暨頒獎禮由桃園市政府副秘書長金志聿頒獎。青年局局長侯佳齡表示，「桃園星人秀」見證了青年一路以來的成長與突破，歷屆冠軍如歌唱組的呂儀與樂團組的孤寂輔導室，已成功發行單曲並登上大型音樂舞台。今年賽事再次點燃桃園青年的熱情，展現無限潛力，成果廣獲肯定。