桃園環境知識競賽　楊子毅、王家豐、張滄敏分組奪冠

▲青少年組優勝得主。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局昨日在元智大學舉辦「環境知識競賽」，吸引超過300名來自國小、國中、高中及社會組的環境好手同場較勁，參賽者年齡最小僅7歲、最大75歲，展現市民對環境議題的高度關注與積極參與。競賽採分組進行，每組前三名可獲得5,000元至10,000元不等的禮券，前五名則將代表桃園市參加全國決賽，為桃園爭光。

▲社會組優勝得主。（圖／環保局提供）

環保局22日指出，比賽分為筆試與PK兩階段，先從筆試篩選出每組前10名，再進行緊張刺激的舉牌PK。現場氣氛緊張，選手們在限時PK中展現臨場反應與知識深度，競爭十足。經過激戰，各組脫穎而出的前五名將代表桃園出征11月由環境部舉辦的全國總決賽，為桃園爭取最高榮譽。

▲學童組優勝得主。（圖／環保局提供）

其中，學童組由大業國小楊子毅同學奪冠，青少年組冠軍為仁和國中王家豐同學，青年組則由中壢高中邱宸妍同學拔得頭籌，社會組冠軍則是56歲的張滄敏先生獲得，展現跨世代對環境教育的深厚實力。

環保局表示，本次競賽以「淨零永續」與「氣候變遷」為主題，題目橫跨國際趨勢、國內政策到生活環保實踐，參賽者須透過「環境教育終身學習網」影片吸收知識後應用作答，展現環境素養與思辨能力。不少家長也分享，孩子因參與比賽養成隨手分類、攜帶環保杯與購物袋的習慣，更懂得珍惜食物與實踐「夠就好」的理念，真正落實「生活即環教」。