盧學叡＋郭芝吟任評審　「桃園星人秀」８強誕生！

▲「2025桃園星人秀」複賽邀請郭芝吟擔任評審並現場演唱。(圖／青年局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局29日表示，2025桃園星人秀於7月26日至27日在中壢中央公園熱情開唱，為期兩天的複賽，來自桃園各地的青年選手於歌唱、樂團、舞蹈三大組別中全力以赴、燃燒舞台，從每組25強中選拔出最耀眼的8強，正式晉級9月27日總決賽，爭奪總獎金高達60萬元、榮耀與夢想的最高席位！

青年局說，本屆複賽特別邀請重量級評審盧學叡、「吱吱」郭芝吟、Sunshine 柳季豪、金陽、Choco 劉志強、瑋瑋 Ares親臨現場精準點評，更安排專業講師開設培訓講座，全面提升選手演出實力。晉級決賽的選手，將進入一對一專屬輔導計畫，從歌唱技巧、舞台魅力到視覺呈現，量身打造屬於自己的星光風格，為登上最終殿堂做足準備。

▲青年局侯佳齡局長與「2025桃園星人秀」入圍決賽樂團組。(圖／青年局提供)

桃園星人秀也持續拓展青年舞台版圖，將與於8月29日至31日盛大登場的「桃園珍珠海岸國際音樂節」攜手合作，邀請第二屆星人秀優秀選手—ZX芷軒與人氣樂團孤寂輔導室登台，與知名藝人同台飆歌！不僅讓選手有機會站上國際級大型舞台，更象徵桃園星人秀成為青年築夢的最佳助力。

▲侯佳齡局長與「2025桃園星人秀」入圍決賽舞蹈組。(圖／青年局提供)

市府青年局侯佳齡局長表示：「桃園星人秀持續耕耘在地青年文化，透過實戰舞台、專業培訓與資源鏈結，協助優秀表演者登上大舞台，讓每一位有夢想、有才華的表演者都能發光發熱。」，總決賽即將在9月27日於桃園藝文廣場登場，歡迎市民朋友，一同見證青春能量全面引爆的巔峰時刻！