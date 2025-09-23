　
地方 地方焦點

彩虹織女決賽雙十揭曉　原民空手道女將、伊林名模齊秀入圍作品

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，邀請伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，邀請伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為強化原民部落「織女產業」成為在地就業與文化品牌能量，舉行「原時尚服飾設計競賽」，決賽入圍作品於今天發表，並由仁愛鄉出身的空手道國手辜翠萍、新生代演員王品澔及伊林名模共同代言，帶動原住民族織布技藝的傳承與產業化。

「2025彩虹織女－原時尚服飾設計競賽」今天舉行決賽入圍作品發表記者會記者會，辜翠萍、王品澔與伊林名模分別身穿代表性入圍作品現場走秀，呈現從運動時尚到傳統典雅的多元風格；現場同時展出由南投織女工藝師林喜美與設計師洪福伸合作之服裝，將傳統手織布與現代休閒運動剪裁結合，呼應此次「原時尚運動風」主題，另有樹德企業、南投織女設計團隊二大合作單位成果。

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供）

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供）

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，辜翠萍為2014年仁川亞運女子空手道50公斤級金牌、2023杭州亞運銀牌得主，此次受邀為活動大使，以其運動員特有的自信與力量詮釋「原民風運動服」主題；她期待未來在國際賽場上也能看到帶有族群特色的運動服，王品澔也說，能回到家鄉參與此類文化與時尚的結合活動，深感驕傲。

▲彩虹織女決賽入圍作品發表，伊林名模展演南投「原時尚」。（圖／南投縣政府提供）

縣議員林庭秝也到場，她說原民服飾不只是單純的服裝，而是文化的認同；去年華麗的禮服搭配原民元素已讓她非常驚豔，今年加入運動風及生活化的元素，擦出更多不一樣的火花，期待決賽中能見到更精彩的作品，也讓更多朋友認識原住民的文化。

副縣長王瑞德表示，南投是山林與文化交織的家園，織布不只是工藝，更承載記憶、族群與土地；縣府因此舉辦彩虹織女競賽與系列工作坊，邀請洪福伸擔任指導老師，帶領織女從布料選擇、打版到商品化流程，示範傳統技藝如何接軌市場、創造舞台。

縣府說明，彩虹織女決賽暨頒獎典禮將配合國慶焰火在南投活動，10月10日在南投會展中心廣場舉行，國慶焰火晚會也將由20位伊林名模展演40套入圍作品，並邀請賽德克族歌手幽谷．瓦歷斯現場獻唱，搭配運彩紅運少女啦啦隊與國慶焰火舞台之視覺效果，打造全場重要亮點；另自即日起至國慶日下午3時特別開放「決賽作品人氣獎」全民投票，並可抽精美好禮，更多活動資訊與投票方式請至「彩虹織女」粉絲專頁查詢： https://www.facebook.com/twvogue 。

長笛音樂家華姵跨界「Podcast節目入圍」第四屆客聲獎

長笛音樂家華姵跨界「Podcast節目入圍」第四屆客聲獎

金鐘、金曲雙金得主長笛音樂家華姵，再度傳來佳音！她與宋菁玲共同主持的 Podcast 節目《客製化音樂盒》，正式入圍第四屆「客聲獎」Podcast 類文化節目獎，為其跨界藝術與文化傳播之路再添新里程碑。

南投48拍競賽8隊闖進決賽限時48小時交件搶首獎5萬元

南投48拍競賽8隊闖進決賽限時48小時交件搶首獎5萬元

台灣街舞小將征戰國際街舞大賽

台灣街舞小將征戰國際街舞大賽

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視入圍2025年金視獎創新服務獎

中嘉寬頻三冠王‧雙子星有線電視入圍2025年金視獎創新服務獎

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐　8團體晉級決賽

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐　8團體晉級決賽

