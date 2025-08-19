南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

▲南投48拍短影音限時創作決賽今天啟動，首獎可獲5萬元獎金 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投48拍短影音限時創作賽」決賽於今日啟動，由來自全國各地的8組影視攝影創作好手們集結展開為期48小時的極限挑戰，主題涵蓋南投優秀青農、青創以及舊宿舍活化等題材，縣政府期盼選手能以鏡頭呈現南投人的努力與夢想，將南投各項精神與地方韻味化為動人影像，首獎可獲得獎金5萬元。

決賽啟動記者會今日在中台灣創新園區舉行，由縣府新聞及行政處長蔡明志帶領來賓及8組晉級團隊，以鳴笛方式一同宣告決賽起跑；8隊在現場抽籤決定決賽作品主題，需同時抽取「在地主題」與「情感主題」，並將兩者融合，成為最終作品的核心靈魂，並自今天中午12時開始計時，須在48小時內完成影片的構思、拍攝與剪輯，並於21日中午12時前交件，隨即進入評選、最終得獎名單將於同日下午公布並舉行頒獎典禮。

縣府指出，初賽共72件作品參賽，並由影視業界知名導演張書瑋、洪馬克及林木榮共同擔任評審，選出8組隊伍晉級決賽；決賽「在地主題涵」蓋南投多樣風貌，包括集集的香蕉與集元果、名間的茶葉與品香茶業、埔里的百香果與果然好農、國姓的稻米與新豐農場、水里的食農教育與里山餐桌、南投市的舊宿舍活化與合座舍+众鍋、魚池的休憩活動如划涉立槳，以及中寮的蜂蜜與蜂國蜂蜜莊園，情感主題則分別是「溫度」、「融合」、「突破」與「新鮮」，期望參賽者能以影像語言，結合產業故事與情感意象，創作出兼具在地特色與動人敘事的短片作品。

蔡明志表示，本次競賽可謂攝影界首度透過海選方式來現場實戰，並有完整的賽事補助與協助、在決賽現場即時抽籤揭曉各隊主題，決賽隊伍也是風格多元：包括來自南投的無人機高手、熱愛攝影又擅長說故事的南投父母與北漂兒子檔、比賽經驗豐富的影像創作老手、結伴參戰的攝影同好，以及充滿活力的學生團隊，且須在48小時內完成全部製作流程，考驗創作者的構思力、執行力與時間掌控，最後的作品更令人期待；南投在地主題的青農或青創代表今天也到場與各選手相見歡，以地主身分熱情歡迎。

縣府預告，21日頒獎典禮當天下午還將舉辦創作工作坊，邀請張書瑋、洪馬克與林木榮各傳授一招實用的手機拍攝技巧心法，讓民眾用手機也能拍出專業感作品，可免費參加，前100名報名並全程參與者更可獲得超商禮券，報名網址：https://www.accupass.com/event/2508060914442777060370。