　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

▲南投48拍短影音限時創作決賽今天啟動，首獎可獲5萬元獎金 。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投48拍短影音限時創作決賽今天啟動，首獎可獲5萬元獎金 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投48拍短影音限時創作賽」決賽於今日啟動，由來自全國各地的8組影視攝影創作好手們集結展開為期48小時的極限挑戰，主題涵蓋南投優秀青農、青創以及舊宿舍活化等題材，縣政府期盼選手能以鏡頭呈現南投人的努力與夢想，將南投各項精神與地方韻味化為動人影像，首獎可獲得獎金5萬元。

決賽啟動記者會今日在中台灣創新園區舉行，由縣府新聞及行政處長蔡明志帶領來賓及8組晉級團隊，以鳴笛方式一同宣告決賽起跑；8隊在現場抽籤決定決賽作品主題，需同時抽取「在地主題」與「情感主題」，並將兩者融合，成為最終作品的核心靈魂，並自今天中午12時開始計時，須在48小時內完成影片的構思、拍攝與剪輯，並於21日中午12時前交件，隨即進入評選、最終得獎名單將於同日下午公布並舉行頒獎典禮。

▲南投48拍短影音限時創作決賽啟動，首獎5萬元 。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，初賽共72件作品參賽，並由影視業界知名導演張書瑋、洪馬克及林木榮共同擔任評審，選出8組隊伍晉級決賽；決賽「在地主題涵」蓋南投多樣風貌，包括集集的香蕉與集元果、名間的茶葉與品香茶業、埔里的百香果與果然好農、國姓的稻米與新豐農場、水里的食農教育與里山餐桌、南投市的舊宿舍活化與合座舍+众鍋、魚池的休憩活動如划涉立槳，以及中寮的蜂蜜與蜂國蜂蜜莊園，情感主題則分別是「溫度」、「融合」、「突破」與「新鮮」，期望參賽者能以影像語言，結合產業故事與情感意象，創作出兼具在地特色與動人敘事的短片作品。

▲南投48拍短影音限時創作決賽啟動，首獎5萬元 。（圖／南投縣政府提供）

蔡明志表示，本次競賽可謂攝影界首度透過海選方式來現場實戰，並有完整的賽事補助與協助、在決賽現場即時抽籤揭曉各隊主題，決賽隊伍也是風格多元：包括來自南投的無人機高手、熱愛攝影又擅長說故事的南投父母與北漂兒子檔、比賽經驗豐富的影像創作老手、結伴參戰的攝影同好，以及充滿活力的學生團隊，且須在48小時內完成全部製作流程，考驗創作者的構思力、執行力與時間掌控，最後的作品更令人期待；南投在地主題的青農或青創代表今天也到場與各選手相見歡，以地主身分熱情歡迎。

縣府預告，21日頒獎典禮當天下午還將舉辦創作工作坊，邀請張書瑋、洪馬克與林木榮各傳授一招實用的手機拍攝技巧心法，讓民眾用手機也能拍出專業感作品，可免費參加，前100名報名並全程參與者更可獲得超商禮券，報名網址：https://www.accupass.com/event/2508060914442777060370。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／才宣布「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了
快訊／新北死亡車禍　男騎士不治
人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長
AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂
北市動物園「小喬」過世！
26歲騎士忠孝橋噴飛死亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

快訊／才宣布減班「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了

Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

【黃國昌脫了！】玩水大秀六塊肌　小草讚：50歲有這身材太離譜

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

鳥嘴潭人工湖首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場單車追光浪漫雙教堂接力開騎

南消鹽水分隊蕭廷翰拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

雙喜臨門！台南新營、善化警員考取三等特考基層勤學金榜題名

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

琥珀東福捐460萬高規格救護車守護市民健康

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起施工管制

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

更多熱門

相關新聞

台灣街舞小將征戰國際街舞大賽

台灣街舞小將征戰國際街舞大賽

2025新北國際街舞大賽決賽現場氣氛沸騰！今年賽事不僅是舞技對決，更為了搶奪國際賽門票，去年新北市冠軍選手「Diao（吊嘎）」代表台灣赴韓參賽勇奪亞軍，今年再加碼不限舞風一對一前三名選手，都將獲得國際賽事CIDC的種子選手資格，兩天賽事匯聚來自全台與海外的頂尖舞者，創意與個人風格全面爆發。

短影音危機帶來4個影響

短影音危機帶來4個影響

30秒一鏡到底拍2小時　爆紅房仲跑男自曝是I人

30秒一鏡到底拍2小時　爆紅房仲跑男自曝是I人

10家房仲7家賠　短影音救急！跳舞、搞笑吸百萬點閱

10家房仲7家賠　短影音救急！跳舞、搞笑吸百萬點閱

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐　8團體晉級決賽

洄瀾新秀爭霸讚初選出爐　8團體晉級決賽

關鍵字：

南投48拍短影音影像創作決賽首獎

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面