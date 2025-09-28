鏟子超人「買不到車票回家」急壞！突聽台鐵「1廣播」瞬間淚崩

▲許多救災志工忙完一天，在車站外排隊等回家。（翻攝Threads／@_chen.127_）

圖文／鏡週刊

台灣人在光復！花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。經過一整天的辛苦救災後，不少人準備搭車回家，卻因人潮過多買不到火車票，正著急之際，台鐵的一段廣播卻讓人瞬間淚崩。

Threads網友「_chen.127_」昨（27日）晚分享火車站附近民眾排隊的影像，發文：「原本還在擔心買不到票、上不了車，下一秒就出來廣播可以先上車後補票，哭了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著表示：「後來上車抵達轉車的站點時，要出站補票，我跟站務人員說，我是剛剛在光復先上車，現在需要補票的，站務人員只是淡淡回了句，沒事，出站吧，辛苦你了，不打上站名是怕站務人員惹上麻煩，但我是真心感謝。」

其他網友看了留言：「真的處處都有愛」、「最溫暖的先上車後補票，而且非常受尊敬」、「推，真的可以，我問的也是這樣」「你們都好棒棒啊！謝謝鏟子超人大家的幫忙！感恩！好人一生平安！大家辛苦了！好感動」、「大家都在盡自己所能的救災，謝謝各位無名英雄！」

面對大量志工湧入車站，台鐵公司昨晚也在粉專貼出沾滿泥巴的雨鞋照片，寫下：「你的體諒｜讓泥濘，也能是溫柔的足跡」。表示這幾天，許多超人們帶著滿身泥濘來往光復，光是昨天就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。

▲台鐵貼出溫暖的足跡照片。（翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書）

針對部分較嚴重的狀況造成旅途中的不便，台鐵正在加派人力，全力清潔，儘快恢復車廂整潔。表示：「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成。」

台鐵表示：「謝謝每一位旅客的包容與理解，因為有你的體諒，讓那些為救災奔走的超人們，也能在列車上暫時放下泥濘與疲憊，讓努力重建的心，能被溫柔安放。」並強調：「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」



更多鏡週刊報導

「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災 直呼「台灣人是超人」12萬人狂讚

高國輝3兄弟返花蓮救災！「麒麟臂」搬泥沙 網喊：棒球情人變救災情人

烏克蘭正妹化身「鏟子超人」救災！ 暖喊：花蓮就是家、台灣人真的很團結