生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鏟子超人「買不到車票回家」急壞！突聽台鐵「1廣播」瞬間淚崩

許多救災志工忙完一天，在車站外排隊等回家。（翻攝Threads／@_chen.127_）

▲許多救災志工忙完一天，在車站外排隊等回家。（翻攝Threads／@_chen.127_）

圖文／鏡週刊

台灣人在光復！花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，到災區清理泥濘、搬運物資。經過一整天的辛苦救災後，不少人準備搭車回家，卻因人潮過多買不到火車票，正著急之際，台鐵的一段廣播卻讓人瞬間淚崩。

Threads網友「_chen.127_」昨（27日）晚分享火車站附近民眾排隊的影像，發文：「原本還在擔心買不到票、上不了車，下一秒就出來廣播可以先上車後補票，哭了！」

他接著表示：「後來上車抵達轉車的站點時，要出站補票，我跟站務人員說，我是剛剛在光復先上車，現在需要補票的，站務人員只是淡淡回了句，沒事，出站吧，辛苦你了，不打上站名是怕站務人員惹上麻煩，但我是真心感謝。」

其他網友看了留言：「真的處處都有愛」、「最溫暖的先上車後補票，而且非常受尊敬」、「推，真的可以，我問的也是這樣」「你們都好棒棒啊！謝謝鏟子超人大家的幫忙！感恩！好人一生平安！大家辛苦了！好感動」、「大家都在盡自己所能的救災，謝謝各位無名英雄！」

面對大量志工湧入車站，台鐵公司昨晚也在粉專貼出沾滿泥巴的雨鞋照片，寫下：「你的體諒｜讓泥濘，也能是溫柔的足跡」。表示這幾天，許多超人們帶著滿身泥濘來往光復，光是昨天就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。

台鐵貼出溫暖的足跡照片。（翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書）

▲台鐵貼出溫暖的足跡照片。（翻攝國營臺灣鐵路股份有限公司臉書）

針對部分較嚴重的狀況造成旅途中的不便，台鐵正在加派人力，全力清潔，儘快恢復車廂整潔。表示：「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成。」

台鐵表示：「謝謝每一位旅客的包容與理解，因為有你的體諒，讓那些為救災奔走的超人們，也能在列車上暫時放下泥濘與疲憊，讓努力重建的心，能被溫柔安放。」並強調：「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」

在 Threads 查看


更多鏡週刊報導
「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災　直呼「台灣人是超人」12萬人狂讚
高國輝3兄弟返花蓮救災！「麒麟臂」搬泥沙　網喊：棒球情人變救災情人
烏克蘭正妹化身「鏟子超人」救災！　暖喊：花蓮就是家、台灣人真的很團結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，加入救援行列，也有不少外國人主動加入，愛心無國界。一名美國旅人前往光復參與救災，引來大批網友按讚感謝。

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

知名經紀人自爆　家變爭產風波

知名經紀人自爆　家變爭產風波

才回報到家「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

才回報到家「被緊急召回」！國軍：弟兄花蓮見

「鏟子超人」湧災區！ICU醫感動：感謝台灣人的善良

「鏟子超人」湧災區！ICU醫感動：感謝台灣人的善良

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

《黑澀會》薔薔真的脫光！

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

