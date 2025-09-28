「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災「台灣人是超人」　12萬人狂讚

▲來自美國的Hew也投入光復救災。（翻攝hewwanders IG）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖在強颱樺加沙侵襲下發生潰堤，造成嚴重災情，全台各地志工紛紛化身「鏟子超人」，加入救援行列，也有不少外國人主動加入，愛心無國界。一名美國旅人前往光復參與救災，引來大批網友按讚感謝。

來自美國的Hew是旅遊部落客，長期在台灣生活與旅行，專注分享戶外冒險、在地文化與國際旅遊經驗。昨在Threads分享幾張照片，包含雨鞋、背包及搭乘火車的畫面，並寫下「往花蓮方向」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Hew曬出雨鞋、背包與搭車畫面。（翻攝hewwanders IG）

貼文曝光迅速吸引超過12萬人按讚，有網友提醒他：「天氣還是很熱唷～ 多喝水小心中暑」，他用中文回覆：「謝謝，我明天會帶很多水。」另一位網友留言「Thank you for standing with Taiwan（謝謝你與台灣站在一起）」，他則以台灣國旗和愛心回應；也有人讚嘆「還不知道你是什麼超人，但你超棒」，他則表示：「很多台灣人是超人。」

有人留言：「你很棒，花蓮需要幫忙」，他回覆：「花蓮是很特別的地方，我要幫。」還有人感謝他：「謝謝你幫助花蓮！台灣有很多熱情的人，一定有人回饋你。」他暖心回覆：「台灣no.1！台灣人很樂於助人、友善。」其他人則提醒他注意防蚊、防曬、攜帶食物與醫療用品，他則一一回應致謝。

▲Hew在IG限動分享投入花蓮光復救災的心情。（翻攝hewwanders IGa）

此外，Hew在IG限動用英文寫下救災心情，透露一開始想找英文資訊卻遍尋不著，只能靠翻譯功能理解資訊，最後決定「直接訂車票、找旅館，到當地再想辦法」。也提到後來有人提供了志工報名管道。他強調，根據了解目前最需要的是「人力」來清理災區，因此呼籲如果有人有時間又有體力，可以考慮加入，他也會持續更新最新狀況。



更多鏡週刊報導

烏克蘭正妹化身「鏟子超人」救災！ 暖喊：花蓮就是家、台灣人真的很團結

高國輝3兄弟返花蓮救災！「麒麟臂」搬泥沙 網喊：棒球情人變救災情人

恭喜！席琳娜戈梅茲結婚了 夢幻婚禮美照曝光