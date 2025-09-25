肯德基「47折神券」限時9天　咔啦脆雞+原味蛋撻一次吃

▲肯德基399元神券快閃9天。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

肯德基中秋、雙十連假推出加碼優惠，限時9天可享「399元神券」，咔啦脆雞8塊加原味蛋撻6顆特價399元，相當於47折，9月30日起開放預購。

肯德基全門市將於10月3日至10月6日、10月9日至10月13日推出「399元神券」快閃活動，咔啦脆雞8塊+原味蛋撻6顆只要399元，對比原價850元可享47折，9月30日起只要使用代碼「40666」預購即享優惠，數量有限、售完為止。

▲肯德基5大優惠一次看。

即日起至10月13日期間還有5大限定優惠，多人餐有「佳節歡聚桶特價388元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4顆+小杯百事可樂2杯，較原價可享58折，現省276元。

個人餐優惠有「漢堡套餐送蛋撻特價139元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1個+中杯百事可樂1杯；「炸雞套餐送蛋撻特價159元」，內含咔啦脆雞2塊+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯。另外還有2款雙人套餐包括「雙人雞堡餐」、「一起吃堡餐」，最低58折起。

▲頂呱呱推2大中秋優惠。

頂呱呱也有2大中秋限定優惠，包括「8塊雞賞月桶」，內含原味雞腿4隻+原味炸雞4塊，原價500元，特價359元，相當於可享72折，原味炸雞可加4元升級辣味炸雞；「無敵賞月雙人餐」，內含無敵烤腿1隻+原味炸雞1塊+原味雞腿1隻+呱呱包1顆+地瓜薯條1份+中杯可口可樂系列飲品2杯，原價459元，特價319元，無敵烤腿加10元可升級紐奧良辣味。

頂呱呱中秋優惠將於9月27日起至10月6日限時開跑，提醒桃機、松機、青埔、南港LaLaport等門市不適用此優惠。