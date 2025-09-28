自民黨總裁選倒數！小泉「繼續領先」獲80議員支持　東京都知事背書

▲日本自民黨總裁選舉，形成高市早苗、小泉進次郎「兩強對決」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨將於10月4日舉行黨總裁選舉，距離投開票僅剩不到一週。日媒調查，小泉進次郎仍獲得最多國會議員支持，支持者已超過80人，林芳正獲得近60人支持，至於高市早苗則僅獲得近50人支持。另一方面，東京都知事小池百合子也在公開場合表態支持小泉，強調對其女性與兒童政策「寄予厚望」。

根據日媒《全日本新聞網》，自民黨總裁選戰進入最後倒數階段，農林水產大臣小泉進次郎憑藉跨派系廣泛支持，已獲得超過80名國會議員背書，持續穩居領先位置。內閣官房長官林芳正則在前岸田派與部分資深議員支持下，獲得將近60名國會議員背書。

至於高市早苗則仰賴前安倍派勢力，僅獲得將近50名國會議員支持。而小林鷹之、茂木敏充等候選人，則各獲得30名上下國會議員支持。

不過報導也強調，目前自民黨內仍有約40名國會議員尚未公開表態，將會成為決勝關鍵。據悉，小泉進次郎陣營近期因前數位大臣牧島花蓮呼籲支持者在影音平台灌水「讚美留言」助選而引發爭議，可能對選情造成一定影響。

根據日媒《產經新聞》報導，東京都知事小池百合子昨（27）日與小泉進次郎共同出席女性創業家座談會，會後在媒體前罕見公開表態，盛讚小泉在女性與兒童政策上投入熱忱，因此對於小泉的表現寄予厚望。小泉則回應，東京都的先進施政帶給他不少啟發，強調未來盼能加強合作，將相關政策推廣至全國。

據悉，自民黨總裁選舉共有295張國會議員票、295張黨員黨友票，若首輪投票中未能有候選人獲得過半選票，則將進入第二輪決選投票。

日媒《時事通信社》民調指出，小泉進次郎獲得黨內近3成議員支持、高市早苗則僅獲得近2成議員支持而陷入苦戰。日媒《TBS News》民調則指出，小泉進次郎獲得黨內近80名議員支持、高市早苗與林芳正則僅獲得近50名議員支持。