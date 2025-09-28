　
機器人鬼才石黑浩「AI仿生人」對話畫面曝　5年後普及估售價20萬

記者李姿慧／日本大阪報導

被譽為「仿生機器人教父」的日本科學家石黑浩，曾被CNN評選為「改變世界的八位天才之一」，近日接受台灣媒體聯訪時談到他心中的未來生活，石黑浩認為人形機器人能跟人一樣表達情感，５年後更可能走進家庭、協助日常生活，預估售價像輕型車一樣約100萬日幣，也就是約新台幣20.78萬元。

石黑浩長年專注於人形機器人與AI仿生人的研究，其作品多次登上國際展覽與科學論壇舞台。他所策展的「生命的未來」館，更是2025大阪世博最受矚目的亮點之一。館內集結約50具機器人，透過劇場形式帶領觀眾穿越時空，走進50年後的未來世界，展開一場關於人與機器關係及生命意義的思辨之旅。

5年後將走進家庭　仿生機器人能表達情感

石黑浩在台灣SEMICON演講時，原先保守預估人形機器人市場「至少需要10年，甚至20年」才能全面起飛。然而，他近日接受台灣媒體聯訪時修正說法，直言：「大概5年以後，人形機器人就會有市場，可以做一些簡單的工作，比如說做家事，或在工廠搬東西等簡單的工作。」

一般人對人形機器人有著「機械而遲鈍」的刻板印象，石黑浩坦言，要完全像人類一樣靈活仍需時間，但突破並不遙遠。他直言：「5年左右讓它像人一樣行動，像人一樣做家事的機器人出現的可能性很高，當然，複雜的事情還是人做的更好。」他舉例，即使機器人花很長時間完成家務，「讓機器人做可能會更方便的事情也有很多，所以5年左右機器人可能會走進家庭。」

▲▼被譽為「仿生機器人教父」的日本科學家石黑浩，被CNN評選為「改變世界的八位天才之一」。（圖／記者李姿慧攝）

▲石黑浩(左)與他的仿生人形機器人(右)。（圖／記者李姿慧攝）

談及人形機器人的最新進展，石黑浩指出：「大規模語言模型運用最新AI，已能像一般人一樣對話，甚至表現情感，真的是『人的壓縮版』。」他並展示一具與自己外貌幾可亂真的仿生機器人，不僅能與人自然交流，還能精準代替他表達想法，連聲音與談話風格都宛如石黑浩的分身。

普及價格將如「輕型車」　約20萬台幣可望入手

人形機器人的價格一直是外界關注焦點。中國已有從高達65萬人民幣的高端H1，到9.9萬人民幣的平價機型，美國特斯拉則喊出2萬至3萬美元的目標價。對此，石黑浩提出自己的觀點：「大概是日元100萬左右（約新台幣20.78萬元)，就像輕型車一樣，與輕型車是差不多的價格，就會有很多人購買。」

他強調，人形機器人將如同汽車市場一樣，從平價款到頂級款並存。「我的機器人是可以生產銷售的，當然價格像法拉利、蘭博基尼一樣的價格，數千萬，但是只要100萬以下就會被普及。」由於石黑浩推出的人形機器人平價款售價落在新台幣20.78萬元，被視為未來可普及進入家庭的關鍵因素。

▲▼被譽為「仿生機器人教父」的日本科學家石黑浩，被CNN評選為「改變世界的八位天才之一」。（圖／記者李姿慧攝）

▲「仿生機器人教父」日本科學家石黑浩，被CNN評選為「改變世界的八位天才之一」。（圖／記者李姿慧攝）

至於全球競爭格局，石黑浩認為中國政府積極投入，加上製造能力強大，確實能以低廉成本打造硬體，「但是我認為這只限於馬達等基礎零部件，AI的部分還是美國的進展較快，感應器等芯片，還是要由台灣、日本等提供。」

台灣需求仍待培養　合作可望推進普及

回顧他9月訪台心得，石黑浩坦言：「我在台灣有很多朋友，也有認識很多AI的研究人員，但是像日本這樣對機器人avatar的需要的形勢還沒有那麼多，但是今後一起合作，AI機器人、仿人分身也可以在台灣普及。」

61歲的石黑浩依然對未來懷抱無限想像。他認為人形機器人的角色並非取代人類，而是補足時間與勞力的不足。他說：「當機器人在夜裡默默完成家務，人類就能把白天留給更有價值的事。」或許在不久的將來，正如石黑浩所描繪的藍圖，仿生機器人將走入家庭，與我們共同生活，重新改寫科技與日常的邊界。

