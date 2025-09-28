　
    • 　
>
政治

中西牙醫義診助力台南災後復原　綠委盼延續愛心到花蓮

▲▼「立法委員賴惠員中西牙醫聯合義診」活動新營場。（圖／立委賴惠員國會辦公室提供）

▲賴惠員舉辦中西牙醫聯合義診。（圖／立委賴惠員國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

歷經丹娜絲颱風與0728豪雨重創，台南溪北地區在災後復原的道路上，不僅需要硬體設施的重建，更需要照顧鄉親的身心健康。民進黨立委賴惠員推動「中西牙醫聯合義診列車」自8月起展開，跑遍溪北11個行政區舉辦12場，從山區的東山、白河，到沿海的北門、將軍、學甲，均吸引超過兩百位鄉親參加，累計超過三千位鄉親受惠。賴惠員表示，台南曾在風災中接受來自全國的溫暖援手，如今更要拋磚引玉，把這份愛心傳遞下去，讓更多力量關注花蓮災區的重建與復原。

義診現場由中醫、西醫與牙醫跨專業合作，提供義診、藥事、護理、心理支持等服務，持續陪伴災區鄉親重建復原。今（28日）新營場次為這系列活動的第11、12場義診，也是最終場，在新民國小及新營國小兩地舉辦，賴惠員特別頒贈感謝狀給醫界代表，肯定他們為災後復原無私奉獻的精神。

賴惠員表示，舉辦這系列活動的初衷，就是希望在風災過後，透過醫界專業的力量，讓鄉親不只是在生活重建，更能在心理與健康上獲得支持。她強調，這12場活動雖然告一段落，但社會各界的愛心不會結束。

賴惠員特別提到，花蓮光復鄉的災情同樣嚴重，台南曾在風災中接受來自全國的溫暖援手，如今更要拋磚引玉，把這份愛心傳遞下去，讓更多力量關注花蓮災區的重建與復原。

衛福部次長莊人祥表示，賴惠員在丹娜絲風災後對災區鄉親的照顧與關懷有目共睹，這次義診串連醫界各領域的專業，走入災區義診的活動展現台灣社會的互助精神。災害之後，除了重建房舍、恢復基礎建設，更重要的是守護災民健康，他要代表中央政府向所有醫護人員與志工致上最高敬意。

台南市副市長葉澤山指出，台南溪北這次風災受創嚴重，市府除了投入硬體修復，更與中央及賴惠員合作，補強最需要的醫療與社會支持服務。義診場場人潮踴躍，再次證明健康照護是災後重建不可或缺的一環。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，這一次義診活動結合醫師公會、中醫師公會、護理師公會、藥師公會、臨床心理師公會，共同投入逾百人次的醫療人員，就是要給災區民眾第一時間的關懷。他衷心感謝醫療界大力支持，除了捐贈善款、物資之外，共同走入災區義診，提供民眾醫療服務。

▲▼「立法委員賴惠員中西牙醫聯合義診」活動新營場。（圖／立委賴惠員國會辦公室提供）

▲▼「立法委員賴惠員中西牙醫聯合義診」活動新營場。（圖／立委賴惠員國會辦公室提供）

▲▼「立法委員賴惠員中西牙醫聯合義診」活動新營場。（圖／立委賴惠員國會辦公室提供）

 
09/27 全台詐欺最新數據

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成嚴重淹水災情，台南市政府秉持「災害無情、人間有愛」精神，第一時間即啟動跨局處支援，消防局、環保局、工務局與社會局相繼投入，不僅協助清理環境，更帶來物資與行動沐浴車，盼助災民早日重建家園。

