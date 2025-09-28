0923聯合靈堂搭建完成！17遺體仍有2具無名　禮儀超人曝沈重心情

▲瑞穗生命園區今天上午搭建完成「花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者聯合靈堂」。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、黃彥傑／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入第6天，目前17名罹難者遺體冰存在瑞穗生命園區，今天（28日）上午搭建完成「花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者聯合靈堂」，現場擺有其中15名罹難者的靈位，並佈置鮮花鮮果、佛具，氣氛莊嚴肅穆，其餘2人尚等待家屬提供照片、資料。

花蓮光復鄉洪水災情慘重，目前已有17死，7人失聯，死者為8男9女，檢警已完成17人相驗，救難人員仍對失蹤人員全力搜救中。

本次事件縣府協調民間業者，將罹難者遺體移至瑞穗生命園區，園區日前迅速搭建棚架、提供臨時靈堂，今天上午並架起寫有「花蓮0923馬太鞍溪堰塞湖災害罹難者聯合靈堂」字體的鐵架，讓罹難者家屬更能清楚掌握靈堂位置，一旁則是檢警辦案使用的臨時偵查庭。

由於今早才算是真正將靈堂搭建完畢，且瑞穗鄉離事發的光復鄉約有半小時車程，不算太近，現場尚未有民眾獻花、弔唁，僅有罹難者家屬在場處理後事，思念家人。

▲▼現場擺有15名罹難者的靈位，佈置鮮花鮮果、佛具，氣氛莊嚴肅穆。（圖／記者白珈陽攝）



負責會場的殯葬業者為花蓮葬儀商業同業公會，理事長劉古彩誼表示，災難發生不久後有多名罹難者遭到泥水掩埋，救出困難，有些家屬先行到生命園區等待，由於救援過程冗長，家屬等了很久才等到冰冷的遺體，其神情焦急又悲傷，很令他不捨。

▲花蓮葬儀商業同業公會理事長劉古彩誼。（圖／記者白珈陽攝）



「上一秒還在一起講話，下一秒卻被洪水沖走」，劉說，這一切都發生得太突然，隨著有越來越多的遺體送到園區，處理的過程讓他心情很沈重，雖然因職業關係他每天都在面對生離死別，但遇到如此重大災害，仍感到非常不捨。

劉說，我們這次是當義工未領薪，事發當時所有同仁都放下手邊工作來做協助，為的就是協助處理罹難者遺體，「儘早擦乾淨身體、衣服，讓往生者可以安心，也讓家屬能夠儘速相驗。」