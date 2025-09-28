神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

記者許宥孺／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下遊光復鄉釀成重災，許多災民在逃難過程中受傷。今（28）日高雄特搜隊設置的現場醫療組接獲一名男子求助，醫師檢查時，發現男子的小腿感染出現腐肉，當場針對傷口局部麻醉並開刀清創，成功移除局部壞死組織。

▲高雄特搜隊成立的醫療組救護站，今日上午有災民求助。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄特搜隊此次協助花蓮救災，動員17輛救災救護車輛、45名搜救人員（包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，並配備各式水域與人命搜救裝備器材，深入災區救援。

由高雄特搜隊設置的現場醫療組，今日接獲災民求助，一名57歲男子於今日上午9點因小腿受傷，經醫療組高雄榮總郭良維醫師檢查評估後，發現傷口已有感染跡象、嚴重潰爛，並伴隨腐肉及局部組織壞死，恐有併發蜂窩性組織炎的風險。

▲光復災民小腿爛成腐肉，高雄醫師當場開刀清創。（圖／記者許宥孺翻攝）



為避免感染進一步擴散，郭良維醫師與高醫陳璿仁、張品元護理師立即針對傷口進行局部麻醉、開刀、清創、消毒及治療手術，成功移除壞死組織。手術過程順利，醫療組並向病患及家屬進行完整的傷口照護衛教，同時開立口服抗生素與止痛藥。男子則表達對搜救隊員的醫療處置。