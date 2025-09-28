　
社會焦點

花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉災情慘重，截至目前總共釀成17死、7失聯。除了災後亟需清理家園外，因當時洪水來得又快又急，多量自小客車泡在泥水裡，有災民抱怨，找來業者拖吊，竟被索取高額拖吊費。對此，縣府委託的業者表示，民眾若有需求可以打電話連繫縣府，透過縣府委託的拖吊服務不會收取任何費用。

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲花蓮光復鄉災情慘重，報廢車拖吊集中堆放，現場宛若汽車墳場。（圖／記者黃彥傑攝）

由於大量泥水瞬間湧入光復鄉，現場多部自小客車泡在泥水中，如今洪水退去，泡水車滿目瘡痍、車身沾滿乾泥巴，根本無法發動，亟需拖吊業者協助清理。但有災民抱怨，請來拖吊業者幫忙清理報廢車，未料竟遭收費5000元，感嘆災民不只要自救、還要自費。

對此，縣府委託的民間拖吊業者受訪表示，若災民有清理報廢車需求，可打電話與縣府聯繫申請，再由縣府委託拖吊業者過去，「我們不會收取任何費用」。業者推測，向災民收取拖吊費用的，應該是外地業者私下跑來接業務，收取相對費用也無可厚非，只要雙方有談好價錢，也不能說誰對誰錯，但若災民有疑慮，可以打電話向縣府確認，以免吃虧。

業者表示，目前拖吊的報廢車都集中在保管場空地堆放，約有80輛左右，不少車輛擋風玻璃全碎，車窗插滿樹根斷枝爛泥與雜草，場面宛若「汽車墳場」。業者說，以目前光復鄉遍地泥濘的慘況來說，報廢車都被爛泥蓋住，拖吊車進出一次就要2小時，因此有業者開口收取5000元費用，按民間行情來看並不算太過份，「只是收這個錢要你情我願，不能打著義工的名義，結果拖了才開口收錢，這樣不行。」

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼花蓮光復災情慘重，拖吊業者清理報廢車，現場宛若「汽車墳場」。（圖／記者黃彥傑攝）

6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

感謝小山貓超人！開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉民宅被灌進大量污泥，大批「鏟子超人」奔往花蓮救災，宜蘭一名男子蘇宏明深受感動，向廠商租借小怪手、小山貓直奔災區，昨（27）日順利開進民宅內，原本徒手鏟土2天才能清1間，但一下午就搞定一條街，大幅減少清運人力和時間，災民看到地板重見天日，終於展開笑顏。蘇宏明在社群上透露想法後，也吸引不少宜蘭在地企業加入支援行列，網友紛紛大讚：「這不就是台灣真正光復，團結一心！」

全台志工湧入光復車站！鐵警增設機動派出所

全台志工湧入光復車站！鐵警增設機動派出所

花蓮很多狗狗也很慘！

花蓮很多狗狗也很慘！

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

光復再傳潰堤？　行政院澄清：持續監測！未有大量湖水下流或崩塌

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

中西牙醫義診助力台南災後復原　她盼延續愛心到花蓮

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

《黑澀會》薔薔真的脫光！

光復站到了！列車長突廣播1段話　鏟子超人全哭了

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

最夯影音

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

