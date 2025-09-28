花蓮汽車墳場曝！災民怨拖吊報廢車遭收5千　業者曝：找縣府免費

記者黃彥傑、莊智勝／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉災情慘重，截至目前總共釀成17死、7失聯。除了災後亟需清理家園外，因當時洪水來得又快又急，多量自小客車泡在泥水裡，有災民抱怨，找來業者拖吊，竟被索取高額拖吊費。對此，縣府委託的業者表示，民眾若有需求可以打電話連繫縣府，透過縣府委託的拖吊服務不會收取任何費用。

▲花蓮光復鄉災情慘重，報廢車拖吊集中堆放，現場宛若汽車墳場。（圖／記者黃彥傑攝）

由於大量泥水瞬間湧入光復鄉，現場多部自小客車泡在泥水中，如今洪水退去，泡水車滿目瘡痍、車身沾滿乾泥巴，根本無法發動，亟需拖吊業者協助清理。但有災民抱怨，請來拖吊業者幫忙清理報廢車，未料竟遭收費5000元，感嘆災民不只要自救、還要自費。

對此，縣府委託的民間拖吊業者受訪表示，若災民有清理報廢車需求，可打電話與縣府聯繫申請，再由縣府委託拖吊業者過去，「我們不會收取任何費用」。業者推測，向災民收取拖吊費用的，應該是外地業者私下跑來接業務，收取相對費用也無可厚非，只要雙方有談好價錢，也不能說誰對誰錯，但若災民有疑慮，可以打電話向縣府確認，以免吃虧。

業者表示，目前拖吊的報廢車都集中在保管場空地堆放，約有80輛左右，不少車輛擋風玻璃全碎，車窗插滿樹根斷枝爛泥與雜草，場面宛若「汽車墳場」。業者說，以目前光復鄉遍地泥濘的慘況來說，報廢車都被爛泥蓋住，拖吊車進出一次就要2小時，因此有業者開口收取5000元費用，按民間行情來看並不算太過份，「只是收這個錢要你情我願，不能打著義工的名義，結果拖了才開口收錢，這樣不行。」