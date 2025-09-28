台南市馳援花蓮清淤與物資支援　黃偉哲：攜手共渡難關

▲台南市政府跨局處投入災後復原，展現地方政府同舟共濟精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍溪堰塞湖潰壩，釀成嚴重淹水災情，台南市政府秉持「災害無情、人間有愛」精神，第一時間即啟動跨局處支援，消防局、環保局、工務局與社會局相繼投入，不僅協助清理環境，更帶來物資與行動沐浴車，盼助災民早日重建家園。

市長黃偉哲指出，工務局於26日動員26名人員，出動山貓5台、怪手3台，傍晚抵達花蓮秀林鄉，翌日清晨即展開復原。經協調後，隊伍分赴中正路、合平街、林森路等處，協助居民清理厚重泥沙。因淤積層層堆疊，工務團隊採「怪手先挖、山貓再鏟」分工方式，一整天下來已協助21戶完成清淤。工務局強調，後續將持續奮戰，投入更多復原作業，盡快恢復居民生活秩序。花蓮縣政府也對台南及時支援表達感謝，認為這份心意與實質幫助，對災民極具意義。

社會局則在26日調度行動沐浴車，進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段的熱水盥洗服務，每日可服務80至100人，並配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等用品。當晚已有16位災民使用，直呼「好多天沒洗熱水澡了，今天終於覺得輕鬆」。社會局同步運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資，補充居民生活所需，盼在復原過程中帶來一股「溫暖力量」。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭受風災，深知災後需求迫切，責無旁貸伸出援手。未來市府將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，與災民攜手共渡難關。