政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁要次長級官員進駐　張惇涵：下周立院議事安排盼朝野有共識

▲▼行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心）

▲行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所，國民黨立委傅崐萁要求中央各部會派「次長級」官員進駐。（圖／攝影中心）

記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，行政院長卓榮泰28日上午再赴中央災害應變中心前進協調所。花蓮縣長徐榛蔚當面提出污泥清理、災民動產與不動產補助、農民災損與機具補助、災民與志工住宿等需求，而國民黨立委傅崐萁請託中央派駐次長級官員；而行政院秘書長張惇涵逐一回覆外，也向傅崐萁表示，部長、次長都輪流到花蓮協助，下週立法院施政報告跟總質詢，他希望立院在議事安排上，可以讓大家花更多時間在花蓮復原工作，朝野黨團可達到共識來努力。

徐榛蔚在會中表示，感謝卓榮泰多次到花蓮，每次來應該都可以感受到不斷進步，環境清潔有大量志工、軍方24小時不間斷協助，各縣市也都進來，所以相關工作都在推進。

徐榛蔚提到，感謝台電、台水非常努力，現在所有人都在清理家園，有水壓不足的狀況，她希望中央可以有一些專案協助，包括路邊溝污泥，還有家戶的化糞池，希望可以水肥團隊可以進來幫忙抽，花蓮縣只有兩家，有量能不足的問題。

另外，在屋損部分，徐榛蔚表示，民眾家徒四壁，窗框、門框都拆掉，全部東西都沖壞，不動產的房屋修繕，她希望讓民眾未來可以安心殼住，應該要有專案；而動產的部分，因為連椅子都沒有，家電烹調餵飽自己的設備也沒有，她也希望可以專案協助。

再來是農損方面，徐榛蔚表示，農地被淹沒，農損有補助跟補貼，但這些土石在農地上還要去換土，要調整土質，她希望可不可以比照過去地震，讓農地更新的專案來補助；在農機具部分，這些也被土石淹沒，車輛都沒辦法再修。

傅崐萁則說，今天是第六天了，是不是可以請中央跟部會的次長進駐花蓮，協調各方面有決定權的官員在這裡比較快，過去重大災難大家全力進行，看可否「次長」在這裡進駐，可以讓重建加快。

傅崐萁也說，昨天慈濟志工就有4900位，光復鄉有一、兩萬的志工，他感謝中央安排導引與工區安排，但一、兩萬志工在這裡，會有用膳跟住宿的問題，他希望中央力量比較大，可以讓救災的志工可以用膳，或安定下來。

對此，行政院秘書長張惇涵也立即回應，有關用水的問題，台水供水的問題不大，但管線污泥關係無法做到復原，台水會在入夜後進行修復工作，他希望當地居民再忍耐一下，至於為何是晚上才進行，是因為太多機具，會影響到白天的修復工作。

在農損方面，張惇涵表示，農地求償、農機具補助方面，剛剛有提到農民補助有一年免息，還有溫網的補助，農機具也可以比照過去，不限台數可以專案處理；他也提及租金補貼、轉診等問題，他說過去0403或丹娜絲颱風都有相關標準，「這不會有太大問題」。

至於傅崐萁提出「次長級官員」進駐花蓮一事，張惇涵表示，下禮拜立法院施政報告、總質詢，最近部長、次長都輪流到花蓮幫忙，如果在立法院的議事安排上，可以讓大家花更多時間在花蓮復原工作，朝野可以達到共識來努力。

另外，有關志工用膳與住宿部分，張惇涵說，在部落部分，有透過軍用卡車運送志工，中午也會透過軍卡送餐盒，目前三個部落需要超過500名志工，這邊特別需要人手幫忙；而街區部分，用餐會由總協調官跟慈濟來運作，住宿方面，有先清理出70幾間、700多個房間，如果還要更多，志工要住宿，會請交通部跟當地旅遊業者擴大來進行。

▼行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所，國民黨立委傅崐萁要求中央各部會派「次長級」官員進駐。（圖／攝影中心）

▲▼行政院長卓榮泰赴中央災害應變中心前進協調所。（圖／攝影中心）

09/27 全台詐欺最新數據

