巷內驚見「蜷曲女屍」！疑遭奪命黑水破門捲出　特搜員也鼻酸了

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流成奪命黑水，台中首批特搜隊找到3名罹難者，其中包括1名被沖到窄巷的女性。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽、游瓊華／花蓮報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉，至今已進入第6天，搜救的黃金時間分秒必爭，台中特搜隊的腳步從未停歇。台中特搜隊26日在仁愛路滿是泥濘的窄巷深處發現一具令人心碎的蜷曲女屍，卡在瓦礫與汙泥之間，全身覆蓋泥漿，令人看了鼻酸。搜救人員推測，可能是猶如「奪命黑水」般的土石流瞬間沖破了死者家門，將人硬生生捲出，一路帶到這條冰冷的巷弄。

▲基隆長照協會捐贈慰問金給黃姓阿嬤女兒。（圖／記者白珈陽攝）



每一次的成功救援，都為絕望的災區帶來一線曙光。然而，並非所有等待，都能迎來奇蹟。台中市首批特搜隊前往花蓮救災，至昨(27)日晚上7時搜尋324戶，成功接觸28名民眾，其中救出或協助撤離22人，當中包含3名罹難者，分別是光復鄉大同村陳姓鄰長、佛祖街受困神明桌下的黃姓阿嬤，以及這名身分有待確認、在仁愛路巷弄內發現的女性遺體。

▲深夜英雄歸來！台中首批特搜隊昨日抵達台中車站，現場響起如雷掌聲+尖叫。（圖／台中市消防局提供）



另外，佛祖街受困神明桌下的黃姓阿嬤，也在昨天被台中市特搜隊、高雄市特搜隊等發現，並協力帶出。黃阿嬤女兒痛失至親，心碎不已。今天基隆長照會也致贈慰問金1萬元，協會表示，想做的很多，但能力有限，希望透過慰問金的方式幫助家屬順利處理後。