義廚超人進災區「每天做1萬份便當」24小時供應！累倒仍堅持炒菜

▲在災區供應熱食。（圖／翻攝自「通苑好青年」Threads）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流受災嚴重，各界善心企業與熱血志工「有錢出錢、有力出力」，也有許多民眾自發前往災區協助，YouTuber「通苑好青年」發起挑戰，每日做1萬份便當，24小時全天候供應，「不管你是誰，來幫忙都能食用」，連續煮了7天，有廚師中暑、熱衰竭，但依然努力奮戰，「繼續揮發汗水！」

YTR「通苑好青年」在Threads發文，身為廚師團隊的，決定每天製作便當，供應給救災人員還有災民，「使命必達每天提供上萬個便當，24小時輪流煮菜，再次感謝所有全國各地的廠商以及物資，120000分的感謝。」

「通苑好青年」透露，上次嘉義、台南風災，連續煮了3天的便當，這次花蓮受災嚴重，已連續煮了7天的便當，廚師煮飯中暑的8人，熱衰竭的3人，流鼻血6人，「我們不再年輕，但只要國家有需要，我們勢必挺身而出，熱愛烹飪的廚師團，換我值班炒菜了，今天中午7000顆便當，繼續揮發汗水。」

許多網友留言鼓勵，「熱到很不舒服的時候真的不要硬撐，如果沒有什麼流汗，但還是很熱的話，更要小心」、「辛苦你們了，在沒冷氣的地方煮飯真的超辛苦，記得適當休息一下」、「廚師超人！辛苦大家了！保重自己身體」、「謝謝各位人間菩薩的後勤支援，辛苦你們了」、「請先照顧自己的身體為優先，謝謝義廚超人」、「每顆便當不只是填飽肚子，更是安定人心的力量，向你們致敬」。

留言區有網友詢問捐款事宜，「通苑好青年」感謝大家的熱心，「經費足夠了，大家的錢都取之不易，景氣不佳省荷包，物資食材資金都夠用，感恩感恩。」