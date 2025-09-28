堰塞湖潰壩第6天：17人死亡7失聯　仍有341戶停水

▲馬太鞍堰塞湖潰壩收容災民及傷亡失聯民眾統計。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府28日召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，由縣府行政暨研處長陳建村及民政處代理處長李葳主持，向各界報告說明目前各項災後復原工作進度，並向所有罹難者鄉親表達最深的哀悼，以及各界對於花蓮的支持與鼓勵。

行研處長陳建村說明，災害至今人員死亡人數17人、失聯人數7人、人員受傷110人、目前住院78人。收容人數為547人（大進國小223人、大全鄉立托兒所53人、虎爺溫泉會館271人)。目前停水戶數341戶，曾經停水戶數4,378戶，復水比例為92.21%。感謝立法院國民黨團總召傅崐萁協調經濟部自然水公司，自來水公司第九區管理處將提供20台移動供水車，在光復鄉則會設置21個供水站，相關資訊可至「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」查詢。

善心物資領取部分，目前物資包含飲用水、食品、嬰幼和成人奶粉、嬰幼和成人尿布、感冒藥、基本包紮物品、衣服、牙膏、牙刷、毛巾、拖鞋等，實際物資依現場為主，「花蓮縣政府物資接收發放站」地點為光復鄉糖廠街19號後方停車場。另外，大宗物資請至同一地點後方大倉庫辦理登記後領取。

鄉親關心的志工派員整合部分，會中公布花蓮縣政府災後復原志工招募表單（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1AS4n3IZediAXvd8DlKoLkEW9oDG51aOzER7C56j8Lhb-Q/viewform），目前填報日期為9月28日至10月2日，鼓勵民眾善加使用，也可使用志工媒合專線：0975-769035，專線提供24小時服務。光復車站志工洽詢專線可撥0972223409/0972223410。

現場媒體提問由志工清理的垃圾堆積馬路上清運問題，縣府回覆，在各縣市政府協助下環保局大型機具24小時作業，但為注意志工安全，作業時間大多數集中在深夜至凌晨這段時間，以避免白天造成志工人群受傷。目前市區也採交通管制只限制工作車輛進入，其餘志工採徒步方式，以避免受傷風險，再次感謝全國人民對於花蓮的投入。

針對民眾關心災區便當配送疑慮，陳建村表示，近日志工人數級距增加縣府已經立即調整措施，採用三種管道發配便當及物資，第一種是村里長系統，第二種是海巡署協助巡迴發送，第三種是國軍或其他團體志工團體配送方式。若還有遺漏也配有志工便當或物資需求專線，縣府會即時協助。目前便當跟熱食需求不分晝夜，也邀請民間團隊至光復糖廠進行義煮。

花蓮縣政府設立各聯絡專線：

▪馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場。聯絡電話0910-614250

▪「0923馬太鞍溪堰塞湖潰壩大體停放查詢專線」服務時間每日8:00-18:00電話0933543303

▪志工便當餐食需求或有意願捐贈便當聯繫專線 0972223409/0972223410

▪樺加沙颱風志工媒合專線：0975-769035（24小時服務）

▪災害藥品諮詢專線花蓮縣衛生局電話03-8224750

▪社區心理衛生中心花蓮市03-8351885、03-8311636/鳳林鎮03-8760208/玉里鎮03-8888002

更多資訊：

▪花蓮縣政府災後復原志工招募表單：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz1AS4n3IZediAXvd8DlKoLkEW9oDG51aOzER7C56j8Lhb-Q/viewform

▪「花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網址：https://www.hl.gov.tw/ysh/

