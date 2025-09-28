義煮團「白飯車」前往災區　遭警攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

▲花蓮光復鄉災區。（圖／記者黃彥傑攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情進入第6天，災區持續靠各方力量支援，不少志工組成投入救災。然而，稍早卻傳出「樺加沙風災愛心義煮團」車隊，運送製作便當所需的白飯，遭警方攔下不放行，恐影響今晚上萬份便當的供應，「請求相關單位保障救災物資暢通。」事後，有志工回報，白飯已經順利抵達災區了。

有網友在臉書社團「花蓮同鄉會」發文，義煮團與天合飯店合作，準備高達2.5萬份便當，供應災民與救難人員，但今早11時50分，運送製作便當所需白飯的車隊，在交管時被警方攔下，雖然員警已確認車上確實載運白飯，仍拒絕放行，讓他直呼今晚上萬個便當恐「面臨中斷」。

原PO表示，花蓮前進指揮所與相關單位早已承諾全力支援，但現場卻出現管理斷鏈，導致救災物資受阻，「我們是由民間各地來的愛心志工，不是企業家、不是政治人物，對口不到指揮官」，請求縣府與指揮中心確保物資暢通，讓災區熱食不中斷。

另一名義煮團成員也在臉書發文，前一晚已經完成對接窗口的協調，花蓮縣政府也認定，相關救援車輛能在災區通行，但到了現場卻仍被警方攔下，讓他氣得直呼「今天中午的便當需要製作8000個，大家都不要吃！」

消息曝光後，許多網友在留言區怒批，「我在現場，很多車都被擋下並要求離去，到底警方跟縣府在幹嘛」、「裡面的人吃不到飯還要擋，到底在做什麼」、「到底要不要讓人救援啊」、「救災都亂成這樣，如果真打仗怎麼辦？指揮系統真的有夠亂」、「裡面的人都吃不到飯還擋」。

事後，有網友留言回報，白飯已經送到災區了，「目前飯已經到了，但是沒有窗口或指揮中心通知誰可以放行，擔心之後還會有類似的情況。」