國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海若爆戰火　專家警告：俄羅斯恐成中國強大後盾

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲文件顯示，俄羅斯同意為中國一個空降營提供裝備、訓練，並傳授空投武裝車輛的技術。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）最新評論指出，中俄軍事合作正在快速加深，若台海爆發戰爭，俄羅斯龐大的國防工業與資源供應可能成為中國強有力的戰略後援。

根據《中央社》報導，RUSI副研究員丹尼柳克（Oleksandr V Danylyuk）與資深研究員沃特林（Jack Watling）在官網發表以「俄羅斯正如何協助中國為奪取台灣作準備」為題的文章，內容來自國際駭客組織「黑月」（Black Moon）竊取的大量中俄官方文件。文件顯示，俄羅斯同意為中國一個空降營提供裝備、訓練，並傳授空投武裝車輛的技術。

《華盛頓郵報》報導指出，這些資料凸顯莫斯科與北京在對抗西方時的緊密合作，也暴露出五角大廈面臨的挑戰：如何在分散支援歐洲與烏克蘭之際，兼顧在亞太地區反制中國。沃特林直言，「這是一個非常明顯的例子，俄羅斯正逐漸成為中國的助力」，兩國安全挑戰幾乎難以分割。

▲▼ 俄羅斯5月9日閱兵，中國國家主席習近平出席。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯5月9日閱兵，中國國家主席習近平出席。（圖／達志影像／美聯社）

文章強調，俄羅斯提供的不只是技術支援，還包含特種部隊滲透訓練，使中國能在區域衝突中對台灣、菲律賓甚至其他島國發動突襲。美國學者高德斯坦（Lyle Goldstein）分析，中國認為能在戰事初期快速投送小規模但裝備齊全的部隊至關重要，俄羅斯的空降專業與實戰經驗，正好填補了解放軍的不足。

不具名台灣安全官員則透露，台灣已掌握俄方向中國提供先進傘兵指揮系統的跡象，並強調「軍方已具備應對準備」。國防安全研究院所長蘇紫雲也提醒，若俄羅斯補足中國後勤與投送能力，將使台灣的反登陸作戰挑戰更大。

外界觀察，中國儘管擁有遠勝台灣的火力，但全面奪台依舊是高風險行動。與此同時，北京持續吸收俄烏戰爭的作戰經驗，加上莫斯科「幾乎願意為了取悅中國付出一切」，這層緊密關係讓專家憂心，一旦戰爭爆發，台灣所面臨的壓力恐將倍增。

台灣方面則不敢掉以輕心，除了提升國防預算，也在年度軍演中模擬解放軍空降突襲桃園國際機場的情境，全力強化應對能力。

中國俄羅斯台海台海衝突軍武國際軍武

