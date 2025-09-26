川普揚言奪回阿富汗美軍基地　中俄巴伊聯合聲明反對

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

針對美國總統川普揚言奪回位於阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram air base），中國、俄羅斯、巴基斯坦與伊朗今天發表聯合聲明，堅決反對「對阿富汗當前局面負有責任的國家」在阿富汗再建軍事基地。

據陸媒《環球網》，應俄羅斯邀請，第四次中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗4國外長阿富汗問題非正式會議，25日在紐約第80屆聯合國大會期間舉行，討論阿富汗當前局勢，達成11點共識，並發表聯合聲明。

聲明強調，四方重申支持阿富汗成為一個獨立、團結、和平的國家，遠離恐怖主義、戰爭和毒品威脅。

聲明表示，四方注意到「北約國家」應對阿富汗當前困局負首要責任，應為阿富汗經濟重建及未來發展和繁榮創造機會，立即解除對阿富汗單邊制裁，歸還阿富汗海外資產，使之用於阿富汗人民。

聲明強調，「阿富汗的主權、獨立和領土完整應得到尊重，堅決反對那些對阿富汗當前局面負有責任的國家在阿富汗及本地區再建軍事基地，這無助於地區和平穩定」。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會表示，這充分體現了阿富汗鄰國對阿富汗主權、獨立和民族尊嚴的尊重，以及國際社會助阿穩阿的共同意志。中方作為阿富汗鄰國和負責任國家，願繼續與國際社會一道，向阿方提供援助，為阿富汗和平重建發揮建設性作用。

川普20日在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「巴格蘭空軍基地是美國建造的，如果阿富汗不歸還，壞事將會發生。」

阿富汗塔利班政府國防官員21日回應，阿富汗寸土不讓，不可能與美國達成協議。

2001年9月11日恐怖攻擊之後，美軍就長期駐紮巴格蘭空軍基地；2021年美國從阿富汗撤軍，此一基地隨即由塔利班接掌。

川普18日表示，美國一直尋求重掌這座基地的控制權；並說從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「1個小時」。他19日告訴媒體，美方正就此事與阿富汗展開協商。

