評／花蓮滿城泥、藍忙選黨主席　災民看不到國民黨中央救援身影

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，有如黑色海嘯般的洪水灌進光復市區，造成多人死傷身亡、失聯，還有更多受災戶望著家門口半個人高的淤泥嘆氣，而光復車站外滿是帶著鏟子和救災工具的志工，與此同時，國民黨主席選舉卻打得火熱，就連候選人之一的郝龍斌都表示，主席選舉希望跟社會連結，應該減少政見會場次。花蓮作為藍營長期執政縣市，當災民陷入水火之中，黨中央志工團卻遲遲未見蹤影，究竟什麼才是真正的「與民同行」，值得黨高層深思。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯，多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，隨著全台救援隊與物資持續進駐，後續復原與清淤才是最艱鉅的挑戰，由於退水後留下厚重淤泥，需要大量人力協助鏟除，這幾天台鐵車廂內就出現一批被封為「鏟子超人」的志工們，拿著清理用具、物資前來救災，甚至其中還不乏外國面孔，令人動容。

各黨派也投入救災行列。民進黨立委陳瑩、沈伯洋與中央黨部早已深入第一線，副秘書長何博文更於週末率領百人志工團進駐光復鄉協助。民眾黨雙北市黨部與台北市議員陳宥丞，也在今（28日）清晨六點帶隊出發，送上救援物資並協助清淤。至於國民黨執政的台北市、桃園市、台中市等縣市政府，則已在上週派出人力物資前進前線。只是，當花蓮車站湧現各地志工身影，卻獨獨看不見國民黨中央的存在。

此刻，國民黨主席選舉如火如荼進行，媒體辯論甫結束第二場，10月18日投票之前，黨中央還規劃八場政見發表會。候選人卯足全力接受專訪，爭取聲量，「為了重返執政做準備」。然而話語再漂亮，卻難掩現實落差，當全台焦點都在花蓮救災時，國民黨卻沉浸在黨內選舉。除了第一時間象徵性捐出一百萬賑災金後，黨中央高層彷彿就與社會脫節，繼續如常舉辦政見會。甚至連郝龍斌都直言，此刻國民黨應該和花蓮人在一起，和台灣人民站在一起，候選人、黨公職、黨工都該集中力量協助災情。

花蓮縣光復鄉一夜巨變，街道上滿是厚泥、車輛翻覆交疊，兒子泣訴洪水來得又快又急，千鈞一髮之際，母親鬆開了手，不願一起遭洪水吞噬；6歲女童因乾姑姑和乾姑丈將她高托橫樑，才得以倖存，乾姑姑確定罹難，乾姑丈恐被埋在淤泥內。災情仍在持續，災民哀慟無助，安置與重建過程更是漫漫長路，對國民黨來說，口號與政見遠不如行動，黨主席候選人口口聲聲稱團結台灣、重返執政，都不如捲起袖子實際做事，黨中央僅止於象徵性捐款，遲未展現實質行動，相比之下，只有「鏟子超人」們用汗水和雙手，才真正記得災民的苦痛。

